MI6: Rusko se nezastaví na hranicích. Pokud vyhraje na Ukrajině, může zaútočit Čína, KLDR i Írán

Podle Moorea by se Rusko nezastavilo na ukrajinských hranicích. Upozornil, že úspěch Ruska by měl dalekosáhlé důsledky: Čína by zvážila podobné kroky, Severní Korea by se cítila povzbuzená a Írán by se stal ještě nebezpečnějším.

Během svého veřejného projevu, který se konal na britském velvyslanectví v Paříži, Moore vyjádřil ochotu spolupracovat s Trumpovou administrativou, přičemž připomněl, že s prvním Trumpovým kabinetem úspěšně spolupracoval. Varoval však, že svět se nachází ve stavu mimořádného nebezpečí, jaký nezažil za celou svou 37letou kariéru.

Moore ve svém projevu varoval i před dalšími klíčovými hrozbami. Podle jeho slov Rusko vede „mimořádně nebezpečnou a nezodpovědnou“ kampaň sabotáže napříč Evropou. Současně Rusko využívá hrozby jaderných zbraní k podkopávání podpory Ukrajiny.

Konflikty na Blízkém východě, zejména v Gaze a Libanonu, mohou radikalizovat jednotlivce a inspirovat teroristické útoky. Moore také zdůraznil, že íránský režim pokračuje v prosazování svých jaderných ambicí a zároveň usiluje o eliminaci disidentů v zahraničí.

Pokud jde o Čínu, Moore zvolil umírněnější tón. Uvedl, že Spojené království musí čelit vzestupu sebevědomé Číny, jejíž hodnoty často nejsou v souladu s těmi západními, ale zároveň připomněl, že její konkurence může být zvládnuta.

Donald Trump slíbil, že válku na Ukrajině „rychle ukončí“, aniž by podrobně vysvětlil, jak toho hodlá dosáhnout. Jako svého zvláštního zmocněnce pro Ukrajinu a Rusko jmenoval generála Keitha Kellogga, který podporuje myšlenku vyjednávání o příměří. Plán Kellogga zahrnuje podmínění pokračující vojenské podpory Ukrajině její účastí na mírových jednáních.

Moore však varoval, že cena za nečinnost by byla mnohem vyšší než cena za současnou podporu Ukrajiny. Upozornil, že jednotná a rozhodná podpora Západu je nezbytná k zabránění další ruské agresi.