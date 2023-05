Místo velvyslanců civilisté či novináři. Dánsko varuje před novou metodou ruské špionáže

Ruská invaze na Ukrajinu zintenzivnila potřebu Moskvy shromažďovat zpravodajské informace v zemích NATO, uvedla ve své zprávě dánská bezpečnostní a zpravodajská služba (PET). Informovala o tom agentura Reuters.

Podotkla, že když Dánsko v dubnu loňského roku společně s ostatními zeměmi EU vyhostilo 15 ruských diplomatů, ochromilo to schopnost Ruska provádět špionáž na dánské půdě. Ruská potřeba získávat informace ale naopak narůstá, a PET proto očekává, že se země pokusí použít jiné způsoby špionáže.

"Mohlo by se jednat o rozmístění zpravodajských důstojníků v Dánsku mimo diplomatická zastoupení. To se může týkat novinářů nebo podnikatelů," uvedla PET s tím, že Rusko by mohlo verbovat i dánské zdroje v Rusku nebo ve třetích zemích.

Vyloučena pak není ani kybernetická špionáž či zapojení veřejnosti.