Musk může zničit demokracii v Evropě, obává se Scholz

„Podporuje krajní pravici všude v Evropě – ve Spojeném království, v Německu a v mnoha dalších zemích – a to je naprosto nepřijatelné,“ uvedl Scholz. „Ohrožuje to demokratický vývoj Evropy, naši soudržnost jako společenství, a je nutné to otevřeně kritizovat,“ dodal německý lídr.

Scholzova slova přicházejí v době, kdy se Musk čím dál více angažuje ve veřejném a politickém dění. Podpořil například krajně pravicovou Alternativu pro Německo (AfD) před nadcházejícími předčasnými federálními volbami, které jsou plánovány na 23. února. Tento krok vyvolal vlnu kontroverzí v německé politické scéně.

Kromě toho je Musk známý svou podporou bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, což mu zajistilo místo v jeho blízkém okruhu. Podporuje také britskou krajně pravicovou stranu Reform UK a spekuluje se, že by mohl tuto stranu finančně podpořit, čímž by ještě více prohloubil své vazby na evropskou krajní pravici.

Scholz ve svém vyjádření zdůraznil, že neodsuzuje Muskovo právo na svobodu projevu, ale jeho otevřená podpora krajní pravice je podle něj nepřijatelná. „Ať už je jeho postoj motivován obchodními zájmy nebo jeho vlastními politickými názory, není to něco, co bychom mohli jako demokratická společnost tolerovat,“ uvedl.

Napětí mezi Scholzem a Muskem se stupňuje již delší dobu. Musk se na oplátku nechal slyšet, že Scholz je „hlupák“ a tvrdil, že německý kancléř prohraje nadcházející federální volby. Tato výměna názorů mezi oběma veřejnými osobnostmi odráží hluboké rozpory ohledně role technologických magnátů v politice a jejich vlivu na demokratické procesy.

Muskova rostoucí podpora krajně pravicových hnutí a stran v Evropě vyvolává obavy z jeho možného vlivu na volební výsledky a šíření extremistických názorů. Scholzův ostrý postoj tak zdůrazňuje naléhavost otázky, jak by měly demokracie reagovat na sílící politický vliv technologických miliardářů, kteří se často pohybují mimo tradiční politické struktury a zodpovědnost.