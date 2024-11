Musk od voleb v USA enormně zbohatnul. Jak profituje ze spojenectví s Trumpem?

Musk, který je generálním ředitelem Tesly a SpaceX a zároveň vlastní firmu X (dříve Twitter), Neuralink, xAI a The Boring Company, má už nyní plný program. I když se očekává, že Trumpova pozice pro Muska bude jen vedlejším úkolem, jde o další činnost, která ho odvádí od vedení Tesly, jedné z nejhodnotnějších automobilových společností na světě.

Zajímavé však je, že Muskovo rozptýlení nakonec nemusí jeho podniky zásadně ovlivnit. Naopak, může argumentovat, že tyto aktivity jsou přínosem pro investory. Tesla, Muskova nejhodnotnější společnost, v posledních letech čelila výzvám, aby si udržela dominantní postavení na trhu elektromobilů. Prodeje zpomalily, protože Tesla čelí větší konkurenci na trhu jak v luxusním, tak v levnějším segmentu, a čínský rival BYD ji nedávno v prodeji elektromobilů předstihl.

Kromě toho je Tesla pod drobnohledem federálních úřadů kvůli své technologii autopilota a nedávno oznámený model „Cybercab“ s autonomním řízením vzbudil pochyby, protože jeho prezentace obsahovala přísliby, které se zdály být příliš ambiciózní.

Nicméně pro investory Tesly je to všechno už minulostí – od volebního dne akcie Tesly posílily o 31 %, neboť investoři věří, že Muskův vliv v Trumpově vládě by mohl otevřít éru deregulace, zejména v oblastech technologií, což by Tesle přineslo výhody.

„Výhody Muskova zapojení do Trumpovy vlády převažují nad negativy,“ uvedl pro CNN analytik Dan Ives ze společnosti Wedbush Securities. „Investoři Tesly chtějí, aby byl Musk v Trumpově Bílém domě aktivnější, protože jeho vliv by mohl pomoci pokročit v oblastech jako umělá inteligence, tarify vůči Číně a rychlejší regulace pro autonomní řízení.“

Musk, největší individuální akcionář Tesly, osobně profitoval z růstu akcií. Podle indexu Bloomberg Billionaires je dnes o 55 miliard dolarů bohatší než v den voleb. Trump sice otevřeně neprojevuje nadšení pro elektromobily, ale to nemusí mít na Teslu negativní dopad. Naopak, omezení daňových úlev by mohlo pomoci Tesle snížit konkurenci, která na těchto úlevách více závisí.

Mezitím SpaceX nadále vede v oblasti komerčních kosmických letů a v éře deregulace pod Trumpem by také mohla prosperovat. Hodnota SpaceX údajně přesáhla letos 200 miliard dolarů, a po neúspěchu Boeingu s kosmickou lodí Starliner musela SpaceX zasáhnout a zachránit astronauty, kteří byli závislí na této poškozené lodi. Firma nyní dokáže zachytit raketové nosiče přímo ve vzduchu pomocí speciálního vybavení zvaného „hůlky“.

Na druhé straně síť X, dříve známý jako Twitter, pod Muskovým vedení výrazně ztratila. Podle Fidelity se jeho hodnota snížila o 80 %, protože inzerenti opouštějí tuto sociální síť, která se stala místem pro šíření nenávisti a konspiračních teorií. To však pravděpodobně není způsobeno Muskovo rozptýlením – spíše naopak. Musk se na X velmi soustředí a aktivně sdílí své stále více pravicově zaměřené názory.

Ironií je, že Muskův kontroverzní a drahý nákup Twitteru (nyní X) v roce 2022 za 44 miliard dolarů ho přivedl do prostředí, které ho přiblížilo k MAGA hnutí a Trumpovi, což vedlo k jeho současné pozici, kdy má možnost ovlivňovat budoucího prezidenta. To vedlo k tomu, že Tesla nyní má hodnotu přes jeden bilion dolarů a patří mezi devět společností na trhu s takovou valuací.

Ives nazval Muskovo angažmá „skládačkou jako ze Zóny soumraku“, která se stále skládá. „Je to jízda, která teprve začíná,“ poznamenal. Vše samozřejmě závisí na tom, zda Musk a Trump zůstanou ve vzájemně dobrých vztazích. Trump má dlouhý seznam bývalých spojenců, kteří z různých důvodů upadli v nemilost.