Na letišti v hlavním městě Nepálu se při startu zřítilo letadlo plné lidí

Letoun společnosti Saurya Airlines se zřítil při startu z hlavního města Nepálu Káthmándú, směřoval na technickou údržbu do města Pokhara. Pro americkou stanici CNN to uvedl informační pracovník letiště Gyanendra Bhul.

Zpět domů se už nikdy nedostane 18 lidí, tragédii přežil pouze pilot. „Okamžitě byly zahájeny záchranné práce a situace byla zvládnuta,“ uvedl nepálský Úřad pro civilní letectví. Podle tohoto úřadu byli všichni pasažéři zaměstnanci nepálských aerolinek.

Letecké doprava v Nepálu je obzvláště nebezpečná. V zemi se nachází hned osm ze čtrnácti nejvyšších hor světa včetně Mount Everest. Nepálský terén je hornatý a počasí se může nečekaně měnit. Přistávací plochy jsou běžně umístěny v těžko přístupných horských oblastech.

Nepál podle CNN sice za poslední roky intenzivně zvyšuje bezpečnostní standardy, problémy však přetrvávají. Nejhorší neštěstí za posledních třicet let se v himálajské zemi odehrálo loni. Letoun společnosti Yetti Airlines spadl nedaleko města Pokhara, při tragédii zahynulo 68 lidí.

Ještě o rok dříve narazil letoun společnosti Tara Air do hory, zemřelo 22 lidí. Začátkem roku 2018 se při přistání zřítil a vzplanul let US-Bangla Airlines, který cestoval z bangladéšské metropole Dháky do Káthmándú, tehdy zahynulo 51 lidí.