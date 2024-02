Na Ukrajině zemřel další Čech. Bojoval u Avdijivky

Informace o smrti českého občana se objevila na účtu na sociální síti X. "V nelítostném boji pod Avdijivkou jsme ztratili jednoho z našich, českého dobrovolníka, který se od prvního dne invaze neváhal postavit na obranu svobody a demokracie. Jeho spolubojovníci viděli, jak jeho pozice zasáhl minometný obstřel," uvedl správce profilu.

Na zmíněných pozicích se už aktuálně mají nacházet Rusové. "Byl to jeden z těch odvážných mladíků, pravý český hrdina, co neváhal nechat za sebou všechno, co měl, vzít zbraň do rukou a vyrazit čelit nepřátelským silám na východě Ukrajiny," dodal autor příspěvku.

"Mohu potvrdit jedno úmrtí českého občana o víkendu u Avdijivky," sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake webu Seznam Zprávy. V rámci konfliktu na Ukrajině jde o čtvrté úmrtí českého občana.

Ukrajina čelí plnohodnotné invazi už téměř dva roky. Rusové v posledních měsících usilují o dobytí Avdijivky v Doněcké oblasti na jihovýchodě Ukrajiny. Podle posledních informací od ukrajinské armády se aktuálně bojuje v ulicích města.