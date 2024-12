Nad USA se objevují záhadné objekty, podle úřadů drony. Komu patří nikdo neví, lidé je chtějí sestřelit

Přestože federální úřady opakovaně zdůrazňují, že nejsou známky toho, že by tyto incidenty představovaly bezpečnostní hrozbu, požadavek na větší transparentnost a akci mezi lidmi neustále roste.

Drony byly hlášeny nejméně v šesti státech – New Jersey, New Yorku, Connecticutu, Pensylvánii, Virginii a Ohiu. První pozorování začalo 18. listopadu v okrese Morris v New Jersey. Od té doby obyvatelé často hlásili drony pohybující se ve skupinách, někdy i několik hodin.

Obavy se zintenzivnily po tom, co byly drony spatřeny poblíž vojenského výzkumného zařízení Picatinny Arsenal a golfového klubu Donalda Trumpa v Bedminsteru. Další pozorování zahrnovala Námořní zbrojní stanici Earle v New Jersey a další strategické lokality.

Newyorská guvernérka Kathy Hochul nařídila nasazení moderního systému detekce dronů a spolupráci státních zpravodajských složek s federálními úřady. Podobná opatření byla přijata také v Connecticutu, kde policie využívá systémy pro detekci neautorizovaných dronů.

Federální úřady, včetně FBI a Ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS), uvedly, že dosud nemají důkazy o tom, že by drony představovaly bezpečnostní hrozbu nebo měly spojení se zahraničními subjekty. Přesto však tlak na rychlejší a efektivnější reakci roste.

Ve státě Massachusetts byli zadrženi dva muži poté, co jejich dron vnikl do prostoru mezinárodního letiště Logan. V Kalifornii byl obviněn čínský občan za to, že údajně používal dron k pořizování nepovolených záběrů na základně Vandenburg Space Force Base během startu rakety SpaceX.

Navzdory ujišťování o bezpečnosti místní politici vyjadřují frustraci z nedostatku konkrétních odpovědí. Někteří, včetně bývalého prezidenta Donalda Trumpa, dokonce volají po sestřelení těchto objektů. Odborníci však upozorňují, že takový krok by mohl představovat bezpečnostní riziko pro lidi na zemi.

Podle FBI mnoho hlášených pozorování není ve skutečnosti drony, ale spíše chybné identifikace letadel, planet nebo satelitů. Přesto však některé incidenty ukazují na koordinované chování dronů, což vyvolává další otázky.

Sledování a regulace dronů spadá ve Spojených státech pod federální správu, což komplikuje zásahy místních úřadů. Federální letecká správa (FAA) stanovuje limity pro rekreační i komerční provoz dronů, přičemž speciální povolení jsou udělována individuálně.