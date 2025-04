Klíčový nástroj selhal. Algoritmus vyhodnotil, že oběti domácího násilí hrozí jen střední riziko, za tři týdny zemřela

V lednu letošního roku Lina vyhledala pomoc policie poté, co jí její bývalý partner vyhrožoval násilím. Policisté její případ zadali do systému VioGén – algoritmu, který na základě 35 otázek určuje míru rizika opakovaného útoku. Výsledek? „Střední“ riziko.

Přestože Lina požádala specializovaný soud v Malaze o zákaz styku s bývalým partnerem, její žádost byla zamítnuta. Lina chtěla alespoň vyměnit zámky na dveřích, aby mohla v klidu žít se svými dětmi. Tři týdny po podání oznámení však byla mrtvá – její bývalý partner údajně použil vlastní klíč, aby se dostal do jejího bytu, kde následně vypukl požár. Dětem, matce i útočníkovi se podařilo utéct, Lina však v plamenech zahynula. Její jedenáctiletý syn policii vypověděl, že to byl jeho otec, kdo matku zabil.

Lina byla podle protokolu VioGén sledována jako osoba se středním rizikem, což znamenalo, že následná policejní kontrola by se uskutečnila do 30 dnů. Kdyby byla hodnocena jako „vysoké“ riziko, policie by ji navštívila do týdne. Otázkou zůstává, zda by včasnější zásah mohl tragédii zabránit.

Systém VioGén je ve Španělsku považován za klíčový nástroj v boji proti genderově podmíněnému násilí. Podle policejní šéfinspektorky Isabel Espejo je nástroj „superdůležitý“ a umožňuje detailní sledování případů. Kritici však upozorňují, že policie se při hodnocení rizika příliš spoléhá na algoritmus a opomíjí lidský úsudek.

Další kritiku vyvolává i skutečnost, že systém VioGén nikdy neprošel nezávislým auditem. Organizace Eticas se pokusila provést vlastní analýzu na základě veřejně dostupných dat a zjistila, že mezi lety 2003 a 2021 bylo 71 žen, které byly zavražděny svými partnery či ex-partnery, dříve systémem označeno za osoby s „nepatrným“ nebo „středním“ rizikem.

Ministerstvo vnitra však výsledky této externí analýzy zpochybňuje a argumentuje tím, že ženy, které jsou pod policejní ochranou, mají nižší pravděpodobnost, že se stanou obětí násilí. VioGén podle nich přesto plní svou roli a systém se nadále vyvíjí – například bude brzy zrušena kategorie „nepatrného“ rizika.

Lina se mezitím stala symbolem boje proti genderovému násilí v Benalmádeně. Její dům se změnil ve spontánní pietní místo, kam lidé nosí květiny a zapalují svíčky. Pro její rodinu však bolest přetrvává. „Rodina je zničená – hlavně Linina matka,“ říká bratranec Daniel. „Děti jsou stále v šoku a budou potřebovat hodně psychologické pomoci.“