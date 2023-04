NASA otevírá novou kapitolu dějin. Představila posádku mise Artemis, která poletí k Měsíci

Loni v prosinci byla úspěšně dokončena mise Artemis I, kdy modul Orion obletěl Měsíc a dostal se dál od Země, než kterékoli jiné kosmické plavidlo navržené pro posádku. Mise Artemis II, při které modul obkrouží přirozenou zemskou družici s posádkou, je v plánu na konec roku 2024. Cesta by měla trvat zhruba deset dní. Přistání na Měsíci, pro které by měla připravit půdu dnes představená čtveřice, je naplánované na rok 2025..

Posádce bude velet Wiseman. Sedmačtyřicetiletý pilot se podíval do vesmíru v roce 2015, zúčastnil se mise na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Připojí se k němu stejně starý pilot Hansen, který Zemi opustí poprvé.

O něco zkušenější je 44letá Kochová, která je držitelkou rekordu v délce nepřetržitého pobytu ženy ve vesmíru, který činí 328 dní. Spolu s astronautkou Jessicou Meirovou se v říjnu 2019 zúčastnila prvního čistě ženského výstupu do vesmíru. Posádku doplní Glover, který se stal prvním Afroameričanem, jenž pobýval na ISS po dobu šesti měsíců.

"Je to velký den. Máme co slavit a je to mnohem více než jen čtyři jména, která byla oznámena," řekl Glover.

Výběrem ženy a astronauta jiné než bílé pleti NASA plní svůj slib, že do svého výzkumného úsilí vnese větší rozmanitost. Všech předchozích misí na Měsíc se zúčastnili běloši.

Čtveřice nyní zahájí období intenzivního výcviku. Na konci příštího roku v podstatě zopakuje misi Apollo 8, při níž lidská posádka poprvé opustila oběžnou dráhu Země a vstoupila na oběžnou dráhu Měsíce. Největším rozdílem bude použití technologie z 21. století, kterou NASA vyvinula speciálně pro misi Artemis.

NASA zatím nemá systém, který by byl schopen dopravit astronauty na povrch Měsíce. Ten vyvíjí společnost SpaceX miliardáře Elona Muska. Kosmická loď Starship má v příštích týdnech zahájit letové zkoušky.

Pokud se zhruba desetidenní mise vydaří, NASA chce přibližně do konce roku 2025 vysadit na Měsíci dva astronauty.