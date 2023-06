Naše policie se začíná podobat té americké, řekla francouzská politička po zastřelení 17letého mladíka

Nasazené jsou i elitní policejní jednotky, konkrétně v Nanterre, kde mladík zemřel, se skupiny střetly s policií. Stejně tak na dalších předměstích.

Prostřednictvím twitteru se k celé situaci vyjádřil francouzský prezident Emmanuel Macron. „Sdílíme dojetí a zármutek rodiny a přátel mladého Naëla. Rád bych vyjádřil naši solidaritu a náklonnost národa. Případ byl okamžitě předán soudu,“ napsal.

„Naše policie a četníci jsou odhodlání nás chránit a sloužit republice. Každý den jim za to děkuji. Činí tak v etickém rámci, který je třeba respektovat. Je na soudech, aby zjistily a určily vinu. Doufám, že jejich práce bude rychle dokončena,“ dodal Macron.

Na dnešek už šéf Elysejského paláce svolal krizový štáb. Obává se, že protesty přerostou únosnou mez.

Během posledních dnů protestující poničili kulturní centra, školy či radnice. Jak upozornila policie, jde o místa symbolizující francouzské instituce a stát. Podle BBC budou dnes ráno sčítat škody rovněž majitelé vyrabovaných obchodů a supermarketů po celé zemi.

Konkrétně v Paříži se rabování soustředilo na centrální nákupní ulici Rue de Rivoli. Policie následně zatkla 12 lidí s ukradenými botami a oblečením. Vloupali se i do malých obchodů či do klenotnictví. V Nantes lidé autem najeli do supermarketu Lidl – a vyrabovali ho.

Nedaleko belgických hranic ve městě Roubaix lupiči vykradli supermarket a následně ho zapálili. Také zde mělo dojít k zapálení hotelu, odkud musel hosté utéct.

V Marseille zase byly terčem útoků kavárny a obchody. „Je mi moc líto toho mladého muže, který zemřel, ale nechápu, co s tím má můj podnik společného,“ uvedl majitel jedné menší restaurace z jihofrancouzského města.

Nepokoje začaly poté, co policista v úterý ráno na pařížském předměstí Nanterre zastřelil sedmnáctiletého vozu. Ten odmítl zastavit při dopravní kontrole. Policista na něj vystřelil skrze okno u řidiče, mladík s poraněným hrudníkem ujel ještě několik desítek metrů, než havaroval. Záchranáři mu již nemohli nijak pomoci. Informovala o tom všechna přední světová média v čele s France24 .

Policista, který Naëla zastřelil, se rodině omluvil. Úřady ho obvinily z úmyslného zabití, jeho právník vedl, že „je zdrcen“. Matka mrtvého chlapce už dříve uvedla, že neviní celý policejní sbor, nýbrž pouze tohoto policistu. „Viděl tvář Araba, malého dítěte, chtěl mu vzít život,“ popsala.

Předsedkyně francouzské strany Zelených Marine Tondelierová považuje smrt za popravu, stejně jako právníci chlapcovy rodiny. „To, co vidíme na tomto videu, je poprava 17letého chlapce policí ve Franci v roce 2023 za bílého dne. Slyšela jsem lhát policistu, jeho kolegu, státního zástupce a média. Člověk má pocit, že se naše policie začíná podobat té americké,“ vylíčila.

Za minulý rok bylo napříč Francií zastřeleno 13 lidí, když odmítli zastavit kvůli dopravní kontrole, přibližuje server France24.