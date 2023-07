Navalného ve vězení mučí Putinovým projevem. Opozičník reaguje svébytně

Na celou záležitost upozornila stanice Nastojaščeje vremja. "Je to taková populární věc. Nekonečný poslech příšerných vlasteneckých písní v podání Shamana a Babkinové, to je také mučení," konstatovala Romanovová, která založila organizaci Russia Behind Bars a usiluje o dodržování lidských práv vězňů v Rusku.

Ochránkyně prozradila, že další libůstkou je nucené sledování pořadů z produkce státních televizních kanálů. "Zabývají se tím lidé, jejichž intelektuální, morální, etická a estetická úroveň je tak nízká, že už nemůže být nižší," uvedla Romanovová.

Podle psychoanalytiky Anastasije Rubcovové jde o formu mučení. Přirovnala ji k čínským praktikám, kdy lidem zezadu na krk padají kapky vody. "Prvních deset minut se vám zdá, že nejde o nic hrozného, ale po několika dnech člověk začíná šílet," vysvětlila.

Navalnyj to každopádně bere s nadhledem. "Jste vůbec normální? Pusťte jiného Putina. Nebo snad pronesl málo projevů?" vyjádřil se vězněný opozičník k tomu, že musí poslouchat stejný projev stále dokola. Příspěvky na sítích za něj zveřejňují právníci nebo příznivci.