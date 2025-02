Nečekané oznámení Hamásu. Další propuštění rukojmích se odkládá

Americký prezident Donald Trump se během posledních týdnů opakovaně zavázal k rychlému ukončení války na Ukrajině. Minulý pátek dokonce prohlásil, že o této otázce již hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ačkoli Trump tvrdí, že má funkční strategii, její realizace bude extrémně složitá. Pokud by neuspěl, konflikt by se mohl stát ještě krvavějším – zejména pokud by zvolil cestu ignorace ukrajinských zájmů, nebo dokonce vojenské eskalace vůči ruským silám, píše The Guardian.