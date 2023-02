Německá vláda povolila dodávku 178 tanků pro Ukrajinu

Německá ministerstva hospodářství a obrany informovala, že "kolik bojových tanků Leopard 1A5 bude nakonec posláno na Ukrajinu, závisí na tom, jaké budou vyžadovat opravy".

Minulý měsíc vláda kancléře Olafa Scholze po nátlaku spojenců rozhodla, že Ukrajině poskytne 14 moderních tanků Leopard 2 ze zásob bundeswehru. Zároveň povolila, aby tyto stroje předaly Ukrajině, která se už rok brání ruské agresi, také jiné země. Berlín odsouhlasil i vývoz starších leopardů 1.

Osmaosmdesát tanků dodá Ukrajině společnost Rheinmetall. Její šéf Armin Papperger řekl, že letos se na Ukrajinu dostane 20 až 25 tanků a zbývající z celkových 88 v příštím roce. Další tanky Leopard 1 poskytne ukrajinské armádě firma Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.

"Kdybychom se v březnu rozhodli, že všechny tyto stroje mají být opraveny, šlo by to rychleji," řekl Papperger. "Ale to se nestalo, a tak musíme žít s tím, co máme. I tak si myslím, že to Ukrajině velmi pomůže," dodal.

"Dánsko, Německo a Nizozemsko poskytnou renovované leopardy 1A5 z průmyslových zásob; první z nich budou dodány během několika měsíců," uvedla na twitteru nizozemská ministryně Ollongrenová. Dodala, že tyto země se řídí potřebami Ukrajiny. Dodávky těchto strojů dnes oznámil také šéf německého resortu obrany Boris Pistorius při návštěvě Kyjeva. Kromě toho řekl, že do konce února Ukrajina obdrží další řízené střely, samohybné protiletadlové systémy Gepard, dalších pět ženijních tanků Dachs, do konce března má přijít také pět mostních tanků Biber.

Leopard 1 je první hlavní bitevní tank, který se v Německu po druhé světové válce začal vyrábět pro potřeby bundeswehru, a to od poloviny 60. let do poloviny 80. let minulého století. Německá armáda tank, kterého se vyrobilo celkem 4700 kusů, už zhruba 20 let nepoužívá.