Německé státní zastupitelství neví kdo útočil na Nord Stream

Plynovody Nord Stream 1 a 2, které vedou z Ruska do Německa po dně Baltského moře, mají každý dvojici potrubí. Při dosud nevysvětlených explozích loni v září poblíž dánského ostrova Bornholm byla poničena obě potrubí Nord Streamu 1 a jedno potrubí Nord Streamu 2.

"Naše řízení nadále směřuje proti neznámému pachateli," sdělil novinářům v Karlsruhe nejvyšší státní zástupce Peter Frank. Spolehlivé informace, zejména ohledně možné účasti některého státu na výbuších podmořského plynovodu, v současné době nelze sdělit, dodal.

Podle Franka pokračuje vyhodnocování stop a předmětů nalezených na lodi, kterou v lednu prohledaly německé úřady, neboť ji podle vyšetřovatelů mohli použít strůjci sabotáže. Jachta byla podle německých médií pronajata od jisté firmy se sídlem v Polsku, očividně ale patřila dvěma Ukrajincům. Na palubě byly nalezeny stopy výbušnin.

List The New York Times v úterý s odvoláním na nejmenované americké představitele, kteří se odkazovali na nové zpravodajské informace, napsal, že za sabotáží může stát proukrajinská skupina. Zdroje zároveň uvedly, že nejsou žádné důkazy, že by do operace byl zapojen ukrajinský stát. Kyjev jakoukoliv ukrajinskou účast vyloučil a i Moskva uvedla, že pachatelem nejspíše nebyla Ukrajina, ale technologicky vyspělý stát.