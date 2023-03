Německo chce rychle zavést elektronické zdravotní karty a e-recepty

Německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach chce výrazně urychlit digitalizaci zdravotních karet pacientů a co nejrychleji zavést elektronické recepty jako standard. Na dnešní tiskové konferenci řekl, že do konce nadcházejícího roku budou elektronické zdravotní karty zřízeny všem lidem se zákonným pojištěním, pokud to neodmítnou.