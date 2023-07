Německo daruje Ukrajině další tanky Leopard. Pošle i systémy Patriot

Během prvních několika měsíců po startu ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se Německo zdráhalo poslat zbraně do Kyjeva, protože se obávalo, že by to vedlo k přímému konfliktu s Ruskem vyzbrojeným jadernými zbraněmi. Berlín ale později dramaticky změnil svůj postoj a stal se po USA druhým největším dodavatelem zbraní pro Ukrajinu, připomíná server BBC.

Patriot je pokročilý systém protivzdušné obrany, který byl vyvinut a vyráběn společností Raytheon. Byl poprvé nasazen v roce 1984 a od té doby se stal jedním z nejrozšířenějších systémů protivzdušné obrany na světě.

Patriot je navržen jako obranný systém s primárním cílem ochrany proti balistickým střelám a vzdušným hrozbám, včetně letadel, střel a bezpilotních prostředků. Patriot je schopen sledovat a identifikovat hrozby, vyhodnotit jejich trajektorii a předvídat místo dopadu. Pokud je vyhodnocena hrozba, systém odpovídá odpálením raketových střel na tyto cíle.

Patriot byl nasazen v mnoha zemích po celém světě a hrál klíčovou roli při obraně před leteckými hrozbami. Byl využíván například během války v Zálivu, války v Iráku a války v Afghánistánu.