Německo už nevoní a nevypadá stejně jako dříve, prohlásil Orbán

V pravidelném týdenním rozhovoru pro maďarský státní rozhlas Orbán zmínil, že Německo se za posledních deset let změnilo k nepoznání. Tvrdil, že "stovky tisíc" migrantů získaly občanství velmi rychle. "Když porovnám současné Německo s tím před deseti lety, není to už to samé. Už to tak nevoní," řekl Orbán.

Dodal, že Německo bývalo příkladem pro své "tvrdě pracující lidi" a "pořádek", ale podle něj to již neplatí. "Nyní je to pestrý, změněný multikulturní svět, kde migranti už nejsou jen hosty," prohlásil.

Minulý rok Německo obdrželo 334 000 žádostí o azyl, více než jakákoli jiná země EU. V roce 2023 dosáhl počet žádostí v 27-členném bloku sedmiletého maxima. Německo za poslední dva roky přijalo téměř milion uprchlíků, kteří uprchli před konflikty, pronásledováním nebo chudobou.

Začátkem tohoto měsíce Evropský soudní dvůr (SDEU) se sídlem v Lucemburku nařídil Maďarsku zaplatit pokutu ve výši 200 milionů eur a další jeden milion eur za každý den prodlení za nedodržení rozsudku. V prosinci 2020 SDEU rozhodl, že Maďarsko nedodrželo právní předpisy EU, zejména v oblasti azylových zákonů a nezákonných deportací migrantů.

Podle SDEU maďarský postoj představuje významnou hrozbu pro jednotu práva EU. Maďarsko přenáší odpovědnost na ostatní členské státy, čímž porušuje zásadu solidarity a spravedlivého rozdělení povinností mezi zeměmi Unie, uvedl soud.

Maďarsko samo čelí nedostatku pracovních sil kvůli klesajícímu počtu obyvatel. Za poslední čtyři roky se počet pracovníků ze zemí mimo EU v Maďarsku zdvojnásobil, vzrostl z 35 000 na začátku roku 2019 na 78 000 v březnu 2024, především z Asie.

Maďarsko od 1. července převezme šestiměsíční rotující předsednictví v Radě Evropské unie. Orbán, který je u moci od roku 2010, je v současnosti nejdéle sloužícím lídrem v rámci EU a prosazuje tvrdý postoj své země k migraci, přičemž tvrdí, že v Maďarsku "zachoval... ostrov míru".