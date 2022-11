Netanjahu může sestavovat vládu, pověřil ho prezident Herzog

Na sestavení koalice má třiasedmdesátiletý Netanjahu 28 dní, Herzog ale může v případě nutnosti lhůtu o dva týdny prodloužit, napsal list The Times of Israel. Likud už o vládě jedná s menšími pravicovými a krajně pravicovými stranami, s nimiž má dohromady 64 křesel ve 120členném Knesetu.

Podle izraelských médií nová vláda vznikne díky spolupráci Likudu s jeho tradičními náboženskými spojenci - stranami Šas a Jednotný judaismus tóry, které mají dohromady 18 křesel. Zbylé hlasy potřebné pro získání většiny pak zřejmě doplní krajně pravicová strana Náboženský sionismus (RZ), která získala 14 zákonodárců. Podle agentury AP tak zřejmě vznikne nejpravicovější vláda v izraelských dějinách.

Mandát vyjednávat o sestavení vlády nyní dostal bývalý dlouholetý premiér Netanjahu už po osmé, pětkrát se mu kabinet podařilo sestavit, uvedl deník The Times of Israel. K moci ho vynesly páté parlamentní volby za čtyři roky. Vleklou politickou krizi způsobily mimo jiné i rozdílné názory na to, zda je Netanjahu schopen vykonávat funkci premiéra, když je souzen za korupci. Netanjahu vinu odmítá.