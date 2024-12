Netanjahu poprvé řekl, dokdy bude izraelská armáda okupovat syrskou hranici

Podle agentury Reuters míří izraelský premiér Benjamin Netanjahu do Káhiry, kde by měl jednat o příměří v Gaze. Zdroje obeznámené s průběhem jednání naznačily, že dohoda by mohla být podepsána během několika dnů, uvedl server SkyNews. Mluvčí izraelského premiéra ale tyto informace popřel.