Netanjahuova kancelář zveřejnila fotografie dětí "zavražděných a upálených" Hamásem

Tři fotografie ukazují dvě miminka, jejichž těla byla spálena k nepoznání, a třetí, krví potřísněné tělo kojence. Upozorňujeme, že TYTO ZÁBĚRY nejsou vhodné pro osoby mladší 18 let a citlivé povahy.

Spor ohledně způsobu zabíjení dětí během sobotního vpádu Hamásu do Izraele se vede už několik dní. Ačkoliv se původně uvádělo, že radikálové jim stínali hlavy, důkaz poskytnuty nebyly a ani zveřejněné fotografie to nedokládají.

Izraelská vláda dnes odpoledne nepotvrdila tvrzení, že útočníci Hamásu během svého sobotního útoku usekli hlavy nemluvňat. Pro CNN to řekl nejmenovaný izraelský představitel, jehož vyjádření je v rozporu s předchozím veřejným prohlášením úřadu premiéra.

"Došlo k případům, kdy militanti Hamásu prováděli stětí hlavy a další zvěrstva ve stylu ISIS. Nemůžeme však potvrdit, zda oběťmi byli muži nebo ženy, vojáci nebo civilisté, dospělí nebo děti," uvedl úředník.

V izraelských médiích se v úterý objevila obvinění, že děti byly sťaty v kibucu Kfar Aza. Izraelské obranné síly (IDF) později v prohlášení pro CNN popsaly scénu jako "masakr". Ženy, batolata a staří lidé byli "brutálně zmasakrováni způsobem akce ISIS", uvedl IDF.

"Řezali hlavy dětem, řezali hlavy ženám," řekl David Ben Zion, zástupce velitele izraelských obranných sil (IDF), v rozhovoru na kameru s izraelskou televizní stanicí i24 News. Úředníci IDF podle serveru The Hill vzali skupinu reportérů do Kfar Aza, mnoho informací o tom, co se konkrétně stalo, ale pochází ze zdrojů IDF.

Tal Heinrich, mluvčí premiéra Benjamina Netanjahua, ve středu potvrdil, že v Kfar Aza byla nalezena miminka a batolata s "uříznutými hlavami". "Víme, že tam byla mrtvá nemluvňata. Existují důkazy, že došlo k dekapitaci. Nevím, jak ověřit čísla nebo jak byly zabity," řekl mluvčí IDF Nir Dinar.

Serveru Business Insider řekl, že se našly ve vesnici mrtvoly popravených dětí, ale dodal, že on sám neviděl obrázky ani videa. Také nemohl potvrdit počet obětí, kterých by podle médií mělo být kolem 40.

Hamás ve středu popřel, že by jeho militanti odsekávali hlavy dětem a útočili na ženy. Mluvčí Hamásu a vysoký představitel Izzat al-Risheq ve středečním prohlášení uvedl, že média "šíří lži o našem palestinském lidu a odporu, kteří tvrdí, že členové palestinského odporu sťali děti a útočili na ženy bez důkazů, které by taková tvrzení a lži podporovaly."

"Důrazně odsuzujeme vykonstruovaná a nepodložená obvinění propagovaná okupanty ve snaze zakrýt masakry, zločiny a genocidu spáchané v Gaze," dodal al-Risheq.