Netanjahuovi hrozí sesazení vlastní vládou. Ministrům se nelíbí návrh příměří, který by přijal i Hamás

Americký prezident Joe Biden v pátek popsal, jak si Izrael představuje obecné podmínky pro ukončení bojů. Měl je předložit americkým, katarským a egyptským zprostředkovatelům. „Biden vystrnadil Netanjahua ze skříně nejednoznačnosti a sám představil Netanjhahuův návrh,“ popsal dlouholetý premiérův kritik Ben Caspit.

Plán by podle americké strany umožnil zvýšení humanitární pomoci a do Pásma Gazy by denně přijíždělo šest stovek nákladních aut s pomocí. Izraelský návrh počítá s druhou fází, ve které by došlo k trvalému zastavení bojových akcí. V jejím rámci by proběhla výměna všech živých rukojmích a dočasné příměří by nabylo plné platnosti. Ve třetí fázi by došlo k návratu pozůstatků rukojmích odvlečených do Gazy během říjnového útoku.

Nicméně doma izraelský premiér čelí jinému tlaku. Jak píše americký deník New York Times, představitelé dvou krajně pravicových stran v Netanjahuově koalici se zavázali, že jeho vládu svrhnou, pokud premiér na dohodu přistoupí a Hamás nebude zcela zničen. V jejich čele stojí ministr financí Bezalel Smotrič a ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Přidávají se k nim i někteří členové premiérovy strany Likud.

Proti se staví také izraelský ministr obrany Yoav Gallant. „V žádném procesu, který má vést k ukončení této války, nebudeme akceptovat vládu Hamásu. Izrael izoluje oblasti v Gaze, vyčistí je od příslušníků Hamásu a zavede síly, které umožní vytvoření alternativní vlády,“ shrnul.

Americká a izraelská vláda mezi sebou mají od nástupu Netanjahuova kabinetu k moci velice napjaté vztahy. Premiérovi se podařilo sestavit nejpravicovější a nábožensky nejvíce konzervativní vládu v dějinách země. „Některé části Netanjahuovy koalice by s tímto návrhem nesouhlasily a raději by ještě léta bojovaly a okupovaly Gazu,“ uvedl Biden.

Nejasnosti ohledně původu návrhu na příměří pak rozptýlil mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost USA John Kirby. „Byl to izraelský návrh. Očekáváme, že pokud bude Hamás souhlasit s návrhem, který mu byl předán, pak Izrael řekne ano,“ řekl.

Profesor politických věd Reuven Hazan z jeruzalémské univerzity však žádný velký průlom nečeká. „Kdykoli si mohl vybrat, zda chce být prospěšný pro zemi, nebo pro své extremistické fanatiky, nebo dokonce pro svou vlastní stranu, vždy se přiklonil k extremistickým fanatikům. Netanjahu se také naučil říkat Američanům ‚ano, ale…‘, pak čekat, až Hamás řekne ‚ne‘, a protahovat to tak dlouho, jak je to jen možné,“ vylíčil Hazan.

Tentokrát ale Hamás nabídku na příměří neodmítá. Naopak jeho představitelé uvedli, že Bidenův projev vnímají pozitivně a vyjádřili připravenost konstruktivně přistoupit na „jakýkoli návrh založený na trvalém příměří a dalších podmínkách“.

Válka probíhá od 7. října loňského roku, kdy teroristické hnutí Hamás zaútočilo bezprecedentní silou na izraelské území. Od té doby izraelská vláda čelí značné kritice mezinárodního společenství za styl, kterým na tuto agresi odpovídá. Různé země už podávají žaloby k Mezinárodnímu trestnímu soudu kvůli podezření z toho, že Izrael páchá na Palestincích v Pásmu Gazy genocidu.