Noční můra lékařů se naplnila. V Pásmu Gazy je dětská obrna

O prvním potvrzeném případu již dříve informoval nejmenovaný zdroj agentury Reuters, který také uvedl, že u dvou dalších osob existuje podezření na toto onemocnění.

V pátek Světová zdravotnická organizace (WHO) a Dětský fond OSN (UNICEF) vyzvali ke zřízení sedm dní trvajícího příměří v palestinské enklávě, aby mohli spustit rozsáhlé očkování 640 000 dětí. Palestinské militantní hnutí Hamás s návrhem souhlasilo. Izrael se zatím nevyjádřil.

Míra proočkovanosti novorozenců v pásmu Gazy výrazně klesla po zahájení izraelské ofenzívy do této palestinské enklávy. Zuřící boje většině dětí znemožnily přístup ke zdravotní péči.

Před začátkem konfliktu bylo očkováno 99 procent dětí, v červenci letošního roku pouze 86 procent, uvedl pro deník The Guardian generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Virus se v Pásmu Gazy naposledy vyskytl před 25 lety, připomíná WHO.

Míra proočkování novorozenců v Pásmu Gazy výrazně klesla po zahájení izraelské ofenzivy do této palestinské enklávy. Zuřící boje většině dětí znemožnily přístup ke zdravotní péči.

Před začátkem konfliktu bylo očkováno 99 procent dětí, v červenci letošního roku to bylo už jen 86 procent, napsal generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pro deník The Guardian.

Virus dětské obrny je vysoce nakažlivý, postihuje nervový systém a může způsobit paralýzu. Díky hromadnému očkování klesl celosvětový výskyt dětské obrny od roku 1988 o 99 procent.

WHO v současnosti usiluje o úplné vyhlazení tohoto patogenu podobně jako u viru pravých neštovic.