NYT: Rusko výměnou za zbraně proti Ukrajině umožnilo KLDR přístup k mezinárodnímu bankovnímu systému

K tomu došlo poté, co Pchjongjang dodal Rusku zbraně během konfliktu na Ukrajině. Tuto informaci zveřejnil v úterý deník The New York Times (NYT) s odvoláním na zdroje ve zpravodajských službách západních zemí.

Zdroje citované v článku tvrdí, že Ruská federace uvolnila devět z 30 milionů dolarů zmražených aktiv. Severní Korea má v úmyslu tyto prostředky použít na nákup ropy.

V téže době se podle zprávy NYT nejmenovaná severokorejská společnost rozhodla otevřít účet v další ruské bance v gruzínském odštěpeneckém regionu Jižní Osetie, který je považován za nezávislý stát pouze Moskvou a malou skupinou jejích spojenců.

Tento krok naznačuje, že ruské úřady pravděpodobně pomáhají Severní Koreji obejít sankce OSN, které bankám zakazují obchodovat se Severní Koreou, uvádí NYT.

Mluvčí americké Rady pro národní bezpečnost John Kirby začátkem ledna sdělil, že ruská armáda začala na Ukrajině používat balistické rakety dodané Severní Koreou. V říjnu 2023 tvrdil, že z KLDR do Ruska dorazilo více než tisíc kontejnerů s vojenskou technikou a municí.

Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov reagoval na tato tvrzení tím, že neexistují důkazy o dodávkách zbraní z KLDR do Ruska. Šéf Kremlu Vladimir Putin opakovaně prohlásil, že Moskva dodržuje sankce Rady bezpečnosti OSN uvalené na Severní Koreu.