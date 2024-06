Orbán otočil. Německo, které mu "nevoní", označil za součást technologické transformace

Orbán v rozhovoru pro maďarská veřejnoprávní média zmínil, že diskuse byla zaměřena na evropské záležitosti a bilaterální vztahy mezi Německem a Maďarskem.

Obchod mezi těmito dvěma zeměmi dosáhl loni rekordní výše, přesahující 70 miliard eur, přičemž čtvrtina maďarského exportu směřovala do Německa. Německé firmy zaměstnávají v Maďarsku 250.000 až 300.000 lidí, převážně v automobilovém průmyslu, uvedl maďarský premiér.

Orbán uvedl, že se se Scholzem shodli na tom, že automobilový průmysl prochází "generační výměnou". "Je velmi důležité, aby Maďarsko bylo součástí německé technologické transformace," doplnil.

Orbán zdůraznil, že Maďarsko je jednou ze tří zemí na světě, kde působí všechny tři velké německé automobilky. "Maďarsko má zvláštní význam pro německý průmysl a očekáváme, že nám to přinese pracovní místa, hospodářský růst a daňové příjmy," uvedl Orbán. "To je páteří německo-maďarských vztahů," dodal.

Orbán zdůraznil, že EU musí zvýšit svou konkurenceschopnost a Maďarsko je připraveno připravit plán na její zlepšení. V této souvislosti probíhají jednání s dalšími členskými státy. Orbán uvedl, že Evropa by se měla zaměřit na rozšiřování ekonomických vazeb a posilování globálních vztahů, místo aby se izolovala a reagovala na globální změny ze strachu.

Orbán také uvedl, že na setkání se Scholzem si vyjasnili, že konflikty mezi Maďarskem a lídrem Evropské lidové strany (EPP) Manfredem Weberem nejsou konflikty mezi Maďarskem a Německem, ale spíše mezi Bruselem a Maďarskem. Tyto konflikty neovlivnily spolupráci mezi Maďarskem a Německem.

"Manfred Weber je hungarofobní člověk, který nenávidí Maďary," řekl Orbán a dodal, že Weber obvinil Maďary ze svého nezvolení předsedou Evropské komise. Weber je "jedním z našich nejstarších oponentů, [jedním z našich nejstarších] nepřátel v evropské politice," řekl Orbán.

Zlepšení demografické situace v Evropě je jedním z hlavních cílů nadcházejícího maďarského předsednictví v EU, uvedl Orbán. Dodal, že by chtěl, aby si vlády mohly navzájem pomáhat při zvyšování podpory rodiny.

"Mezi tématy určitě bude migrace a vynaložíme maximální úsilí, aby Evropa nadále patřila Evropanům," řekl.

V pravidelném týdenním rozhovoru pro maďarský státní rozhlas přitom Orbán zmínil, že Německo se za posledních deset let změnilo k nepoznání. Tvrdil, že "stovky tisíc" migrantů získaly občanství velmi rychle. "Když porovnám současné Německo s tím před deseti lety, není to už to samé. Už to tak nevoní," řekl Orbán.

Dodal, že Německo bývalo příkladem pro své "tvrdě pracující lidi" a "pořádek", ale podle něj to již neplatí. "Nyní je to pestrý, změněný multikulturní svět, kde migranti už nejsou jen hosty," prohlásil.

Minulý rok Německo obdrželo 334 000 žádostí o azyl, více než jakákoli jiná země EU. V roce 2023 dosáhl počet žádostí v 27-členném bloku sedmiletého maxima. Německo za poslední dva roky přijalo téměř milion uprchlíků, kteří uprchli před konflikty, pronásledováním nebo chudobou.