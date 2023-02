Papež František v dubnu navštíví Maďarsko, v Budapešti odslouží mši

Zákony postihující lidi z LGBT+ komunity jsou podle papeže Františka hříchem a nespravedlností. Lidé s homosexuálními sklony jsou děti boží a církve by se jim měly otevřít, míní. Hlava katolické církve to řekla dnes v letadle při návratu do Vatikánu z návštěvy Jižního Súdánu, který je podle agentury AP jednou ze 67 zemí světa, která homosexualitu trestně postihuje.