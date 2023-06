Pátrání po expedici k Titaniku je v kritické fázi. Už dnes jí zřejmě dojde kyslík

BBC v ranním shrnutí situace uvedla, že záchranáři zůstávají optimističtí, přičemž dnes se do pátrací akce zapojí dalších deset lodí a několik ponorek. "Abych byl upřímný, nevíme, kde jsou," dodal jedním dechem kapitán, který pátrání koordinuje.

Prohledávané území bylo kvůli zachyceným zvukům rozšířeno, aktuálně zaujímá dvojnásobek rozhlohy amerického státu Connecticut. Není přitom jasné, že zvuky pocházely z pohřešované ponorky Titan. Americká pobřežní stráž odhaduje, že na její palubě může dojít kyslík dnes po jedné hodině odpoledne středoevropského času.

Například výzkumník Tom Dettweiler, který vedl průkopnickou expedici k Titaniku v roce 1985, upozorňuje, že by nebylo vyhráno ani v případě nalezení plavidla. "Do ponorky v takové hloubce kyslík nijak nedostanete," zdůraznil pro CNN.

Podle Dettweilera by bylo nutné dostat ponorku co nejrychleji na hladinu a tam ji otevřít. "Bohužel, nejde to udělat tak rychle. Pořád mluvíme o několika hodinách," vysvětlil.

Ponorka se ztratila v neděli ráno stovky kilometrů od Cape Cod ve státě Massachusetts, když byla v asi čtyřkilometrové hloubce. Na palubě se má nacházet pět lidí, mezi nimi britský miliardář Hamish Harding.

BBC se rovněž podařilo ověřit, že uvnitř Titanu je přítomen také francouzský cestovatel Paul-Henry Nargeolet. Jde o někdejšího potápěče francouzského námořnictva, který byl členem první expedice k vraku výletní lodi v roce 1987 a přezdívá se mu Mr Titanic, protože na místě zřejmě nikdo jiný nebyl víckrát než on.

Výlety k vraku trvají několik dní a stojí desítky tisíc dolarů. Konkrétně společnost OceanGate požaduje za místo na palubě ponorky 250 tisíc dolarů.

Titanic leží 3 800 metrů hluboko na dně oceánu. Nachází se asi 600 kilometrů od pobřeží Newfoundlandu v Kanadě. Legendární loď se potopila během své první a zároveň poslední plavby 15. dubna 1912. Bezprostřední příčinou neštěstí, které si vyžádalo přes 1500 životů, byla srážka s ledovcem.

Znovu se o lodi začalo ve velkém mluvit v polovině 80. let minulého století, kdy byla objevena na dně oceánu během akce, při které se hledalo něco úplně jiného. 1. září 1985 v 0:38 se na obrazovkách v lodi Knorr objevily záběry lodi, kterou přes 70 let nikdo neviděl.