Peking nesouhlasí s omezeními, které země zavedly vůči cestujícím z Číny

Spojené státy, Británie, Francie, Itálie, Španělsko, Japonsko, Indie a další země oznámily, že budou od cestujících z Číny vyžadovat negativní test na covid-19. Peking od začátku pandemie uplatňoval politiku nulového covidu, v prosinci ale po pouličních protestech většinu opatření proti šíření covidu zrušil, což vedlo ke zvýšení přírůstků nakažených. Od 8. ledna chce Čína otevřít své hranice.

Mluvčí čínské diplomacie Mao Ning dnes uvedla, že vyžadování negativních testů od cestujících z Číny "postrádá vědecký základ a je jednoduše nepřijatelné".

Čína za posledních 24 hodin zaznamenala podle oficiálních údajů tři úmrtí pacientů nakažených koronavirem. Podle západních médií ale čínské statistiky nejsou spolehlivé. Analytici z britské společnosti Airfinity koncem loňského roku odhadli, že covid může mít nyní v Číně na svědomí kolem 9000 životů denně.

Lidový deník, který vydává vládnoucí Komunistická strana Číny, dnes s odvoláním na čínské zdravotnické experty napsal, že většina lidí má po nákaze koronavirem jen mírné příznaky nemoci. "Vážné či kritické příznaky se objevují u tří až čtyř procent infikovaných pacientů, kteří jsou nyní přijímáni do určených nemocnic v Pekingu," řekl listu zástupce ředitele pekingské nemocnice Čchao-jang.

Svědek citovaný agenturou Reuters nicméně uvedl, že pohotovostní oddělení v nemocnici Čung-šan v Šanghaji bylo dnes plné pacientů, většinou starších. Někteří leželi na lůžkách na chodbě na kapačkách, zatímco desítky dalších stály kolem a čekaly na vyšetření.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzvala čínské úřady, aby pravidelně a v reálném čase sdílely specifické informace o šíření koronaviru v zemi. Představitelé WHO chtějí vidět mimo jiné více údajů o hospitalizacích, úmrtích i očkování v souvislosti s nákazou. Na dnešní schůzce by čínští vědci měli WHO předat detailní údaje o sekvenování koronaviru.