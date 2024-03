Pellegriniho by Slováci v únoru zvolili prezidentem. Souboj je ale nadále těsný

V prvním kole by přitom vyhrál exministr zahraničí Korčok, jehož by volilo 36 procent lidí. Pellegriniho by podpořilo přes 32 procent voličů. Na dvouciferný zisk lehce přes 11 procent by dosáhl také exministr spravedlnosti Štefan Harabin, který na hlavu státu kandidoval už před pěti lety.

Další výrazné osobnosti politické scény na Slovensku by neuspěly. Expremiér Igor Matovič by má téměř pětiprocentní podporu, přes tři procenta lidí by volila někdejšího šéfa diplomacie Jána Kubiše. Předsedu vládní SNS Andreje Danka by podpořilo 2,2 procenta voličů.

Výsledky průzkumu, který se na vzorku více než 1200 respondentů uskutečnil ve dnech 23. až 27. února, zveřejnila agentura TASR.

Prezidenta volí slovenští občané v přímé volbě na pětileté funkční období. Podle ústavy musí kandidáta navrhnout nejméně 15 poslanců anebo 15 tisíc občanů prostřednictvím petice. Návrhy se odevzdávají předsedovi parlamentu nejpozději do 21 dnů od vyhlášení voleb.

První kolo voleb proběhne v sobotu 23. března, případné druhé kolo bude 6. dubna. Funkční období prezidentky Zuzany Čaputové, která deklarovala, že nebude post obhajovat, skončí 15. června.