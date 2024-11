Fico chce změnu ve volebním systému. Putinizace Slovenska, reaguje opozice

Premiér Robert Fico navrhuje změnu v současném volebním systému, který podle něj Slovensku škodí. Uvedl to v diskusním pořadu Sobotní dialogy na STVR. „Tento politický systém má 100 stran, je potřeba udělat nějaké zásahy do politického systému,“ sdělil premiér. Podle jeho slov by změna spočívala ve zvýšení volebního kvora na sedm procent nebo ve zvýšení kauce pro kandidující politické strany na půl milionu eur. Změna by se podle něj měla týkat budoucnosti, nikoli aktuálního období, a vyžadovala by širokou politickou shodu.

Server EuroZprávy.cz již dříve informoval o změně slovenského volebního systému, kterou v říjnu avizoval předseda koaliční strany Hlas Matúš Šutaj Eštok pro příští rok. Nový volební systém by dle něj měl zajistit, aby každý jeden region měl přímo svého zástupce v Národní radě Slovenské republiky (NR SR).

V současnosti musí strana pro vstup do NR SR získat alespoň 5 % všech platných hlasů. U dvou a trojkoalic se tato hranice zvyšuje na 7 %, a pro seskupení čtyř a více stran platí kvorum 10 %. Výše kauce v současných podmínkách činí 17 000 €.

Opozice ve změně vidí Ficovy ambice

Premiérovy návrhy kritizují i představitelé slovenské parlamentní opozice. Opoziční poslanec ze strany Sloboda a Solidarity (SaS) Ondrej Dostál v této souvislosti mluví o „putinizaci“ Slovenska.

Dostál argumentuje, že od prvních svobodných voleb v roce 1990 dosud ve slovenské parlamentní praxi nedošlo k situaci, že by se po volbách v parlamentu nenašla potřebná většina na sestavení vlády.

„Pokud došlo k tomu, že v průběhu volebního období vláda ztratila většinu, padla a následovaly předčasné volby, nebylo to důsledkem nastavení volebního systému, ale vnitřní situací a konflikty v rámci vládních politických stran nebo mezi nimi,“ dodal.

„Jediným důvodem může být Ficova snaha omezit politickou soutěž, poškodit opozici a přiblížit politický systém demokratické Slovenské republiky tomu, který existuje v Putinově Rusku,“ uvádí poslanec.

Opoziční poslankyně a předsedkyně strany ZA ĽUDÍ Veronika Remišová míní, že pokud by se změny staly realitou, premiér by v parlamentu disponoval ústavní většinou, což by mu podle ní umožnilo Slovensko proměnit na „druhé Bělorusko“.

„Jeho (Ficova, pozn. red.) slova o potřebných zásazích do politického systému a zvyšování kvora pro vstup politických stran jsou nebezpečná a devastující pro budoucnost naší země. Fico dnes otevřeně říká, že chce zničit politickou soutěž, omezit svobodu slova a vytvořit podmínky k tomu, aby autokraté jako on mohli ovládat Slovensko bez možnosti kritiky a politického střetu,“ říká Remišová podle TASR.