Peskov zareagoval na Trumpovy výhrůžky, pokud Moskva neukončí válku na Ukrajině

Kreml podle serveru Politico „není nadšen“ hrozbou amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně uvalení nových sankcí, pokud nepřistoupí na mírovou dohodu. EuroZprávy.cz o Trumpových výhrůžkách směrem k Putinovi informovaly zde .

Na Trumpovy komentáře reagoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. „Nevidíme zde žádné nové prvky. Má sankce rád,“ poznamenal. „Rusko je připraveno na rovnocenný a opatrný dialog se Spojenými státy, který jsme vedli během Trumpova prvního funkčního období. Čekáme na signály, které jsme zatím nedostali,“ doplnil Peskov.

Připomněl také společnou americko-sovětskou zkušenost ze druhé světové války. „Hlavní břemeno v boji proti fašismu a největší cenu za vítězství v boji proti fašismu zaplatila naše země, Sovětský svaz. USA skutečně pomohly. Významně k tomu přispěly. Ale je tu jedna námitka: Amerika vždycky vydělává peníze, pro Ameriku je to vždycky obchod,“ vylíčil podle ruské agentury TASS.

„Nyní Spojené státy tím, že pomáhají Ukrajině, vydělávají peníze tím, že prodávají své drahé energetické zdroje Evropanům. Tyto peníze však nejdou přímo Kyjevu. Místo toho jsou použity na financování zakázek pro americký obranný průmysl, na pomoc vlastní ekonomice vytvářením nových daní, pracovních míst a rozvojem technologií. Takže, ať to krájíte, jak chcete, je to úspěšný byznys,“ zdůraznil Peskov.

Trump Rusko otevřeně varoval na své sociální síti Truth Social. „Urovnejte to teď a zastavte tuto směšnou válku! BUDE TO JEN HORŠÍ. Pokud se ‚nedohodneme‘, a to brzy, nemám jinou možnost než zavést vysoké daně, cla a sankce na vše, co Rusko prodává do Spojených států. Můžeme to udělat po dobrém, nebo po zlém – a po dobrém je to vždycky lepší,“ shrnul.

V úterý Trump také naznačil možnost zavedení dalších sankcí proti Rusku kvůli jeho pokračující agresi na Ukrajině. Přesto však neplní svůj opakovaný slib, že by konflikt ukončil do 24 hodin po svém případném návratu do Bílého domu.

Ve svém prohlášení zdůraznil, že nemá v úmyslu škodit Rusku jako takovému. „Mám rád ruský lid a vždy jsem měl velmi dobré vztahy s prezidentem Putinem,“ napsal Trump. Tyto výroky tak odrážejí jeho tradičně ambivalentní přístup, kdy na jednu stranu kritizuje Putina a na druhou stranu zdůrazňuje své osobní sympatie k Rusku a jeho obyvatelům.