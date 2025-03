Podezřelá smrt herce Hackmana. První hypotézu vyvrátily testy, pokračuje vyšetřování

Strážci zákona byli do domu dvojice v americkém státě Nové Mexiko přivoláni ve středu, přičemž našli dva mrtvé. Hackman podle dosavadních zjištění zemřel o týden dříve. Pacemaker totiž zaznamenal poslední data v pondělí 17. února. "Myslím, že je to dobrý důvod se domnívat, že to byl poslední den jeho života," řekl místní šerif Adan Mendoza.

Právě on informoval, že testy na oxid uhelnatý skončily negativním výsledkem. Definitivně ale vyloučí tuto hypotézu až patolog. Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že manželé nepřišli o život ani v důsledku pádu, protože neměli žádná traumatická poranění.

Kancelář šerifa považuje úmrtí Hackmana a Arakawové za podezřelá, protože nebyl nalezen zdroj úniku plynu ani jakýkoliv důkaz o cizím zavinění. Záhadou je také smrt jednoho ze psů, ačkoliv další dva byli nalezeni naživu. Úřady nyní pracují na časové ose, která má objasnit, co se dělo v posledních dnech života herce a jeho manželky.

Strážci zákona byli do domu přivoláni ve středu odpoledne údržbářem, který zazvonil, ale nikdo mu nepřišel otevřít. Ženské tělo bylo nalezeno v koupelně, kde bylo i tělo psa. Herce bez známek života pak našli blízko kuchyně.

Hackman před hereckou kariérou sloužil přes čtyři roky u námořnictva, po propuštění se přestěhoval do New Yorku a vystřídal několik zaměstnání. Zkusil také studium žurnalistiky a televizní produkce, které však nedokončil a přesunul se do Kalifornie.

Tam začala v druhé polovině 50. let jeho herecká kariéra, když absolvoval kurz, na kterém se potkal s jinou budoucí hollywoodskou hvězdou Dustinem Hoffmanem. Za čtyři dekády ve filmovém průmyslu získal dva Oscary a čtyři Zlaté glóby. Nejprestižnější filmovou cenu si odnesl za role ve filmech Francouzská spojka a Nesmiřitelní. S hraním skončil v roce 2004.

Hackman se poprvé oženil v počátcích umělecké kariéry. S Italkou Faye Maltese měl tři potomky, dvojice se rozvedla v roce 1986. O pět let později se oženil s havajskou klavíristkou Betsy Arakawovou.