Pokud Izrael zahájí agresi vůči Libanonu, nastane vyhlazovací válka, varuje Írán

Íránská mise ve svém příspěvku na sociální síti X dodala, že v takovém případě budou na stole "všechny možnosti, včetně plného zapojení všech složek odporu".

Izraelský ministr obrany Joav Galant minulý týden varoval Libanon, že izraelská armáda jej může v případě jakékoli války s tamním hnutím Hizballáh poslat "zpět do doby kamenné". Trval však na tom, že izraelská vláda preferuje diplomatické řešení situace na izraelsko-libanonských hranicích.

"Nechceme se dostat do války, protože to by pro Izrael nebylo dobré. Máme schopnost poslat Libanon zpět do doby kamenné, ale nechceme to," uvedl Galant v poslední den své návštěvy Washingtonu.

"Hizballáh velmi dobře rozumí tomu, že můžeme v případě vypuknutí války způsobit v Libanonu masivní škody," dodal Galant, přičemž zopakoval, že Izrael válku nechce, ale je připraven na každý scénář.

V pohraniční oblasti mezi Libanonem a Izraelem dochází téměř každý den k přestřelkám mezi izraelskou armádou a bojovníky Hizballáhu, spojence palestinského militantního hnutí Hamás, které vede s Izraelem válku v Pásmu Gazy.

Obavy z toho, že by přestřelky na libanonsko-izraelské hranici přerostly do války, zesílily poté, co Izrael schválil plán na ofenzívu v Libanonu, což vedlo k zintenzivnění přeshraničních přestřelek a k novým výhrůžkám od vedení Hizballáhu.

Galant přitom ve středu uvedl, že Izrael v uplynulých měsících už zabil přes 400 "teroristů" z tohoto libanonského hnutí.

Izraelský ministr obrany také v poslední den své návštěvy Washingtonu uvedl, že nastal výrazný pokrok v souvislosti s dodávkami americké munice do Izraele. Podle Galanta došlo v této věci k odstranění překážek.

Zdá se tak, že Galant a američtí představitelé se pokusili o snížení napětí poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu nedávno obvinil Spojené státy ze zadržování zbraní a munice pro Izrael, konstatuje agentura Reuters.

USA jsou největším vojenským podporovatelem Izraele. Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena však vyjadřuje znepokojení nad neustále rostoucím počtem obětí války v Pásmu Gazy.

Podle agentury Reuters přitom Spojené státy pozastavily v květnu dodávku 230 a 900 kilových bomb do Izraele kvůli obavám z dosahu, který by jejich použití mohl mít v hustě obydlených oblastech Gazy. Izrael má ale stále od USA dostat jiné zbraně.