Nahradí Joe Bidena? „Je těžké diskutovat s lhářem," demokratičtí guvernéři usilují o schůzku s Bílým domem

Obavy některých demokratických guvernérů byly vyjádřeny v pondělním telefonátu organizovaném guvernérem Minnesoty Timem Walzem, uvedl jeden ze zdrojů. Hovoru se zúčastnili pouze guvernéři.

V telefonátu zazněl silný pocit, že potřebují vše slyšet přímo od prezidenta. Diskutovalo se také o tom, že by k nim měla promluvit viceprezidentka Kamala Harrisová.

Guvernéři, uvedl jeden ze zdrojů, se obávali vyjít se svými obavami na veřejnost ze strachu, že by to vedlo k tomu, že by se Biden ještě více zasekl. Plány na schůzku v Bílém domě jsou v plném proudu, ale zatím nebyly upřesněny na konkrétní termín. Obavy guvernérů z politiky a komunikace s Bílým domem byly během hovoru evidentní. Bylo vynaloženo úsilí na uspořádání schůzky s viceprezidentkou Harrisovou, která by tyto otázky řešila.

Frustrace v Bílém domě

Po léta v Bílém domě a měsících v Bidenově ústředí ve Wilmingtonu si všichni kromě prezidentova nejužšího okruhu uvědomili, že skutečnou moc v Bílém domě má jen tento malý kruh. Někteří asistenti, kteří se účastnili přípravných debat v Camp Davidu, věděli, že nebudou zahrnuti do klíčových diskusí.

To vedlo k odchodu vycházejících hvězd z administrativy a odrazovalo silné kandidáty od přijetí této práce. Mnoho nižších a středních asistentů CNN sdělilo, že jsou ochotni se s tím smířit a zvládnout profesionální frustrace, pokud se jim podaří přimět Bidena, aby uspěl.

Po Bidenově slabém výkonu rostla frustrace z vnitřního kruhu. Ranní hovory vedli mladší zaměstnanci kampaně, což vyvolalo dojem, že vnitřní kruh nemá jasné pokyny nebo se distancuje od prezidentova výkonu. Úředník Bílého domu uvedl, že skupinové texty byly „propastné“ a vtipkovalo se o aktualizaci životopisů. Po debatě náčelník štábu Jeff Zients a vrchní poradkyně Anita Dunnová neoslovili personál a jejich poselství na ranním hovoru bylo zůstat v kurzu. Bidenova kampaň naplánovala schůzku všech zaměstnanců na páteční odpoledne, mnoho zaměstnanců však pracovalo z domova.

„Je těžké diskutovat s lhářem"

Biden plánuje účast na druhé prezidentské debatě v září, uvedl jeho poradce pro CNN. Přiznal, že Bidenův výkon v Atlantě byl slabý, ale kampaň se soustředí na klíčové momenty, které fungovaly, a pokračuje dál. Zaměstnanci kampaně a Bílého domu, kteří pracovali na Obamově znovuzvolení, věří, že špatná debatní noc nemusí být rozhodující. Biden se chce zaměřit na vyvracení Trumpových lží a extrémních pozic, což ve čtvrteční debatě nebylo snadné. Někteří poradci vyjádřili frustraci z Trumpových nepravd, které Bidena stavěly do defenzivy. Přesto kampaň pokračuje dál s robustním cestovním plánem a silným získáváním financí.

„Je těžké diskutovat s lhářem," řekl Biden po debatě patronům ve Waffle House v oblasti Atlanty. „New York Times potvrdil, že lhal 26krát," dodal.

Tábor Bidena se trápí

V pátek ráno panovala v pro-Bidenově a protitrumpovském táboře panika z Bidenova debatního výkonu. Republikán Adam Kinzinger, kritik Trumpa, retweetoval video Joea Scarborougha z MSNBC, který naznačil, že demokraté by měli zvážit, zda by Bidena nepožádali, aby odstoupil. Scarborough se ptal, zda by jakákoli korporace v Americe ponechala Bidena jako generálního ředitele po takovém výkonu. Kinzinger také sdílel video Jon Stewarta, který se nad debatou rozhořčil. Veteráni Obamovy administrativy z podcastu „Pod Save America“ vyjádřili obavy, že Biden nemusí být připraven porazit Trumpa. Ben Rhodes, bývalý Obamův poradce, varoval, že popírání reality není správnou reakcí.

Do voleb je ještě daleko

Demokraté se potýkají s praktičtějším problémem: i kdyby Biden zvažoval pozastavení své kampaně, primárky jsou již za námi, jeho vyzyvatelé byli nominováni a blížící se stranický sjezd v Chicagu by se mohl rychle proměnit v chaos.

Guvernér Pennsylvánie Josh Shapiro v rozhovoru pro CNN připustil, že Bidenovo vystoupení v debatě „nebylo dobré“. Nicméně zdůraznil, že rozdíly mezi kandidáty jsou velké a Američané musí nyní rozhodnout.

„Bidenova kampaň mluví sama za sebe. Ano, včerejší večer nebyl pro prezidenta nejlepší, ale volby jsou ještě daleko,“ dodal Shapiro.

Guvernérka Michiganu Gretchen Whitmer se ve svém projevu v pátek ráno nezaměřila přímo na Bidenovo debatní vystoupení. Namísto toho zdůraznila rozdíl mezi Bidenovou vizí pro Ameriku a Trumpovými plány.

„Joe Biden běží, aby sloužil americkému lidu. Donald Trump kandiduje, aby sloužil sám sobě,“ řekla Whitmer. „Rozdíl mezi Bidenovou snahou zajistit spravedlivé příležitosti pro všechny Američany a nebezpečnými, egoistickými plány Donalda Trumpa se jen prohlubuje s každým dnem.“