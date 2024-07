Manhattanští žalobci souhlasí s odložením Trumpova rozsudku

Očekává se, že rozsudek nad Trumpem by byl vynesen za současných podmínek 11. července 2024.

V dopise podaném u newyorského soudu prokurátoři úřadu manhattanského okresního prokurátora Alvina Bragga uvedli, že by byli ochotni odložit vynesení rozsudku z 11. července o dva týdny, aby mohli podat odpověď na Trumpovy návrhy. Uvedla AP.

„Přestože se domníváme, že argumenty obžalovaného jsou neopodstatněné, nebráníme se jeho žádosti o odklad vynesení rozsudku až do rozhodnutí o návrhu,“ napsali státní zástupci.

Dopis přišel jeden den poté, co Trumpův právník požádal soudce, aby odložil vynesení rozsudku, protože zvažuje rozhodnutí vrchního soudu a jak by mohlo ovlivnit případ v New Yorku.

Právníci tvrdí, že rozhodnutí Nejvyššího soudu potvrdilo stanovisko, které obhajoba vznesla dříve v případu, že žalobcům mělo být znemožněno předložit některé důkazy, o nichž Trumpův tým řekl, že představují oficiální prezidentské akty, uvádí se v dopise.

Trump se stal prvním bývalým americkým prezidentem, který byl v květnu odsouzen za těžký zločin, když ho porota na Manhattanu shledala vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování obchodních záznamů.

Trumpův právní tým v pondělí podal dopis, ve kterém se snaží zpochybnit odsouzení bývalého prezidenta poté, co Nejvyšší soud rozhodl, že prezidenti mají absolutní imunitu před stíháním za klíčové úřední činy.

Právníci bývalého prezidenta tvrdili, že rozsudek potvrzuje jejich stanovisko, že manhattanskému okresnímu prokurátorovi Alvinu Braggovi nemělo být dovoleno předkládat u soudu důkazy týkající se Trumpových „úředních aktů", a v důsledku toho by měl být verdikt poroty o vině zrušen.

Will Scharf, právník, který zastupuje Trumpa v případu imunity, řekl v pondělí večer CNN, že rozhodnutí Nejvyššího soudu má „absolutně" dopad na případ utajovaných peněz.

„Nejvyšší soud se vyjádřil velmi jasně, že u činů, které spadají do vnějšího obvodu prezidentových oficiálních povinností, činů, které jsou považovány za imunní vůči trestnímu stíhání, nemohou být důkazy o těchto činech použity k souzení v podstatě soukromých činů," řekl v pořadu The Source.

Ve světle Trumpových probíhajících právních bitev zůstává politická scéna nestabilní a mnozí zpochybňují důsledky odsouzení bývalého prezidenta za těžký zločin. Obžaloba a obhajoba pokračují ve vášnivých diskusích, jak dokazují nedávné dopisy obou stran.

Pokud bude odklad skutečně povolen, rozhodnutí o odsouzení by se posunulo až po Národní shromáždění republikánů, které začíná 15. července v Milwaukee. To znamená, že Trump, nyní předpokládaný kandidát Republikánské strany, by se mohl stát republikánským prezidentským kandidátem, aniž by bylo známo, jaký trest ho čeká.