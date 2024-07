Scholz slibuje odškodnění obětem nacistického teroru v Polsku

Německo a Polsko usilují o zlepšení napjatých vztahů. To zahrnuje finanční odškodnění pro 40 000 obětí německé okupace. Pomoc by mohla začít proudit už za několik měsíců. Kromě toho má být rozšířena spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany.

Očekává se, že přeživší německé okupace Polska během druhé světové války obdrží v blízké budoucnosti pomoc od německé vlády. Německo a Polsko navíc usilují o navázání spolupráce na nových základech s akčním plánem. To jsou výsledky německo-polských vládních konzultací, které se po dlouhé přestávce uskutečnily ve Varšavě. Spolkový kancléř Olaf Scholz odcestoval do Polska v doprovodu dvanácti spolkových a zemských ministrů při jednáních o rozpočtu.

„Lze očekávat, že kancléř oznámí, že se něco udělá… pro lidi, kteří trpěli pod německou nacistickou nadvládou v Polsku a kteří stále žijí a například nemají dostatečné zdravotní pojištění a ve stáří trpí chudobou,“ řekl generální tajemník Křesťanskodemokratické unie (CDU) Paul Ziemiak, tedy největší opoziční síla v německém parlamentu pro berlínský podcast deníku Politico.

Scholz má očekávaným oznámením za cíl zlepšit vztahy s Polskem, které se prudce zhoršily za bývalé vlády strany Právo a spravedlnost (PiS). Německo bylo oblíbeným terčem PiS, která požadovala válečné reparace přesahující 1 bilion eur, což Německo odmítlo s odkazem na poválečné dohody. Současná polská vláda upustila od těchto požadavků, ale ministr zahraničí Radoslaw Sikorski vyzval Německo k nalezení „kreativního řešení" pro odškodnění polského lidu.

„Německo si je vědomo závažnosti své odpovědnosti za miliony obětí německé okupace a za mandát, který z toho vyplývá," řekl Scholz na společné tiskové konferenci s polským premiérem Donaldem Tuskem. Německo si stojí za svou historickou odpovědností bez „kdyby" a „ale". Podle Tuska se očekává, že finanční podpora začne proudit během několika měsíců.

Tusk označil oznámení spolkového kancléře za krok správným směrem. „Neexistuje žádná finanční částka, která by mohla nahradit to, co se stalo za druhé světové války," řekl Tusk. Ve formálním a právním smyslu byla otázka reparací vyřešena tak, jak to v minulosti viděly polské vlády. Pomoc, kterou německá vláda přislíbila obětem okupace, by však mohla posloužit jako nový otvor v německo-polských vztazích. „Protože laskavá gesta jsou důležitá i v politice," dodal Tusk. Polský premiér s ohledem na ruskou agresivní válku proti Ukrajině zdůraznil, že německá angažovanost v oblasti bezpečnosti v Evropě je pro něj v tuto chvíli obzvláště důležitá. „Pro mě je důležité, aby Německo bylo připraveno na mnohem větší odpovědnost za bezpečnost kontinentu, aby v Evropě nebyla válka."

Polsko, které sousedí s Ukrajinou, Běloruskem a ruskou enklávou Kaliningrad, je nyní vnímáno jako frontový stát s novým významem pro bezpečnost Evropy. Oba lídři se dohodli na posílení interoperability a standardizace obranných schopností, zvýšení výrobních kapacit a investic do obranného průmyslu, což zahrnuje i rozvoj společných iniciativ v oblasti tanků a munice, včetně zvýšení dostupnosti náhradních dílů pro bojové tanky Leopard.

Kromě toho Polsko zvažuje účast v Německem koordinované iniciativě „Evropský nebeský štít" (platforma Sky Shield) k posílení evropské protivzdušné obrany. Součástí akčního plánu je také výstavba Německo-polského domu v Berlíně, který má připomínat složitou německo-polskou historii a brutální německou okupaci během druhé světové války a sloužit jako místo vzpomínky na polské oběti.

Plán na zřízení nového památníku v Berlíně – nazvaný „Německo-polský dům“ – přijal Scholzův kabinet minulý týden.

„Hrůzy a zločiny okupace Polska nacistickým Německem, které padlo za oběť přes pět milionů Poláků, jsou... v této zemi stále příliš málo známé," uvedla v prohlášení po rozhodnutí kabinetu německá ministryně kultury Claudia Rothová. „Německo má stále zvláštní historickou odpovědnost, pokud jde o jeho vztah s Polskem, naším sousedem a naštěstí opět naším blízkým partnerem."