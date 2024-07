O elektroauta značky VW není zájem. Fabriky plánují velké propouštění

Volkswagen podle serveru Handelsblatt zrušil kvůli nízké poptávce plány na výstavbu svého plně elektrického ID.3 ve své hlavní továrně v německém Wolfsburgu a dodal, že „každé euro, které musíme utratit, se počítá.“ Výrobu zachová ve svém závodě pouze na EV, kde již měsíce ruší pracovní místa.

Ale i nad tímto závodem se stahují mračna. Očekává se, že do konce roku 2025 zmizí v závodě VW ve Zwickau přibližně 1000 pracovních míst. Stanici MDR to potvrdil mluvčí společnosti. Jedná se o dočasné smlouvy, u kterých je nepravděpodobné, že by se na základě současné situace prodloužily. Důvodem je mizivá poptávka po elektromobilech v koncernu VW.

Konečné rozhodnutí o rozsahu propouštění by mělo padnout v srpnu. V tomto závodě vyrábí elektrické modely pro značky VW, Audi a Cupra a také luxusní karosérie pro Bentley a Lamborghini. V současné době tam podle mluvčí stále pracuje kolem 9400 zaměstnanců včetně brigádníků - výrazně více než před přechodem od spalovacích motorů k elektrickým modelům, kdy bylo až 7500 zaměstnanců přímo zaměstnáno VW.

Kvůli slabé poptávce po elektromobilech musel VW loni zkrátit směny ve svém závodě na čistě elektromobily v Sasku. Nyní po letních prázdninách mají obě výrobní linky přejít na dvousměnný provoz bez nočních směn, je tedy potřeba méně pracovníků.

Paradoxně ve výrobě aut se spalovacími motory zaniknou kvůli rozmachu elektrické mobility desetitisíce pracovních míst, protože při výrobě elektromobilů je potřeba méně pracovníků. V továrně na čistě elektrické automobily Volkswagenu se pracovní místa zdála relativně jistá. Koncem loňského roku však VW oznámil, že neprodlouží stovky dočasných smluv, jak uvádí stanice MDR. Ve špičce pracovalo v závodě Zwickau kolem 10 000 zaměstnanců včetně brigádníků.

