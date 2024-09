Polsko musí sestřelovat ruské rakety nad Ukrajinou, prohlásil Sikorski

V rozhovoru pro deník The Financial Times Sikorski uvedl, že Varšava musí zajistit bezpečnost svých občanů, a to i navzdory obavám, že by se tím Severoatlantická aliance (NATO) mohla zapojit do rusko-ukrajinského konfliktu.

"Členství v NATO nezbavuje žádnou zemi odpovědnosti za ochranu vlastního vzdušného prostoru – to je naše ústavní povinnost," vysvětlil Sikorski.

Podle jeho názoru by rakety směřující na polské území měly být sestřeleny už nad Ukrajinou. "Jakmile by pronikly do našeho vzdušného prostoru, hrozí značné riziko, že jejich trosky někoho zraní," dodal.

Dne 26. srpna operační velení ozbrojených sil oznámilo, že během masivního ruského útoku na Ukrajinu vstoupil do polského vzdušného prostoru neidentifikovaný objekt, pravděpodobně dron. Po zhruba 25 kilometrech nad Polskem zmizel z radarů a pátrání po něm stále pokračuje v jihovýchodní části země.

Úřady téhož dne uvedly, že ozbrojené síly mohly objekt sestřelit, ale současné předpisy vyžadují vizuální identifikaci objektu. Polský premiér Donald Tusk později uvedl, že je připraven tyto předpisy změnit, pokud to bude nutné.