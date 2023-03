Poškozený Sojuz se bez posádky vrátil z ISS na Zemi

Američané se za posledních 25 let výrazně odklonili od hodnot, jako jsou vlastenectví, víra, založení rodiny nebo tolerance k druhým, a jen pětina z nich je přesvědčená, že generaci jejich dětí se bude žít lépe. Vyplývá to z nového průzkumu sociologického centra NORC vypracovaného pro list The Wall Street Journal (WSJ). Ten poznamenal, že jedinou zkoumanou prioritou, která se za poslední čtvrtstoletí stala pro americkou veřejnost důležitější, jsou peníze.