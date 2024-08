Pozor, čím létáte. Stovky problémových boeingů 787 čeká prověrka

Současné Rusko se podle prezidenta Petra Pavla výrazně neliší od Sovětského svazu, který před 56 lety spolu s dalšími armádami Varšavské smlouvy vpadl do Československa. Při vzpomínkové akci zdůraznil, že by si Češi neměli nechat vsugerovat myšlenku, že by pro ně bylo lepší spolupracovat s Ruskem.