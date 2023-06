Prigožin se poprvé postavil Putinovi. Wagnerovci odmítli podepsat kontrakt s ministerstvem obrany

Ve věku 89 let zemřel jeden z nejslavnějších světových spisovatelů Cormac McCarthy, který bývá považován za největšího amerického autora od dob Ernesta Hemingwaye. Zemřel přirozenou smrtí ve svém domě v Santa Fe v Novém Mexiku. Uvedl to server The Guardian.

Zdroj: Libor Novák