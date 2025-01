Příměří, na které se čekalo 15 měsíců: Co změní konec války mezi Izraelem a Hamásem?

Budoucí šéf Bílého domu Donald Trump se přednedávnem nechal slyšet, že by spojenci v Severoatlantické alianci měli investovat do obrany minimálně pět procent hrubého domácího produktu. EuroZprávy.cz se proto obrátily na více než desítku vlád evropských států NATO, aby sdělily, jaký na to mají náhled.