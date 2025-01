Princ Harry přišel k penězům. Britové zjistili, jak ho odškodní mediální dům

Podle zjištění britské veřejnoprávní stanice BBC stála News Group Newspapers dohoda s princem Harrym a Lordem Tomem Watsonem více než 10 milionů liber (přes 297 milionů korun). Jde o částku za odškodnění i právní náklady.

Mediální dům byl překvapen vážným přístupem mladšího syna krále Karla III. k možnosti dohody v posledních dnech, sdělil zdroj BBC. Vévoda ze Sussexu totiž opakovaně deklaroval, protože chce, aby byla vyvozena zodpovědnost. Podle zdroje z jeho okolí přinesla omluva dostatečný vhled.

Někdejší editor deníku The Sun Kelvin MacKenzie řekl, že pověst vydavatelství by byla masivně ohrožena, pokud by společnost musela předložit důkazy u soudu. Přiznání firmy v prohlášení k dohodě jej překvapily.

Princ Harry žaloval News Group Newspapers společně s někdejším místopředsedou labouristů Tomem Watsonem za nezákonné shromažďování informací novináři a soukromými detektivy v letech 1996 až 2011. Mediální dům se obviněním dlouho bránil a odmítal je.

Právní zástupce prince David Sherborne ve středu ráno oznámil, že obě strany dosáhly dohody. NGN podle jeho slov nabídl omluvu a zaplacení značného odškodnění. S druhou stranou se dohodl i Watson.

V prohlášení, které zaznělo před soudem, nabídla společnost Harrymu omluvu za závažné narušení jeho osobního života ve zmíněném období redakcí deníku The Sun. Podle textu došlo k "případům nelegální aktivity", které mají na svědomí soukromí detektivové pracují pro zmíněný list. Došlo také k omluvě za hackování telefonů, sledování a zneužití osobních informací.

Mediální dům se mladšímu synovi krále Karla III. omluvil za dopad na jeho vlastní život i na život jeho zesnulé maminky, princezny Diany, která zahynula při dopravní nehodě v Paříži na konci srpna 1998. "Uznáváme a omlouváme se za utrpení způsobené vévodovi a za dopady na jeho vztahy, přátelství a rodinu," stojí v textu omluvy. Podobně se firma omluvila i Watsonovi.

Právník Sherborne po vyhlášení dohody před budovou soudu prohlásil, že jde o "monumentální vítězství", které dokazuje, že nikdo není nad zákonem.