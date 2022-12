Putin mluvil s Netanjahuem, řešili i válku na Ukrajině

Netanjahu ve středu večer oznámil, že dosáhl dohody o sestavení nové koaliční vlády. Volby se konaly začátkem listopadu. Zpravodajský sever The Times of Israel v této souvislosti připomněl, že Putin gratuloval Netanjahuovi až sedm týdnů po volbách, zatímco řada jiných lídrů to udělala dříve.

Netanjahu Putinovi řekl, že doufá v brzké ukončení války a utrpení na Ukrajině. Rovněž uvedl, že je odhodlaný zabránit Íránu v získání jaderných zbraní a v jeho snahách vybudovat si vojenskou přítomnost v Libanonu a v Sýrii u hranic s Izraelem. Putin Netanjahuovi popřál šťastnou chanuku.

Netanjahu, který byl izraelským premiérem celkem 15 let, si v poslední dekádě podle The Times of Israel vybudoval s Putinem blízké vztahy. Podle některých pozorovatelů se možná Netanjahu bude chtít ujmout role prostředníka mezi Moskvou a Kyjevem, o což se bez úspěchu pokusil bývalý premiér Naftali Bennett.

Podle vyjádření Ruska lídři diskutovali o "mezinárodní situaci". "Existuje vzájemná důvěra, že rusko-izraelské vztahy se budou i nadále postupně rozvíjet a kontakty na různých úrovních budou pokračovat," uvedlo po telefonátu ruské ministerstvo zahraničí.

Vojenské vztahy mezi Íránem a Ruskem vzkvétají, píše The Times of Israel. V posledních týdnech Rusko pravděpodobně použilo íránské bezpilotní letouny k útokům na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, kvůli čemuž se desetitisíce Ukrajinců před Vánoci ocitly bez proudu.

Začátkem tohoto týdne Británie varovala, že se Rusko chystá poskytnout Íránu vyspělou vojenskou technologii, která ohrozí bezpečnost na Blízkém východě a po celém světě. Moskva hodlá Teheránu podle britského ministra obrany Bena Wallace dodávat vojenské komponenty výměnou za íránské útočné drony. Začátkem měsíce Spojené státy uvedly, že se Rusko chystá poskytnout Íránu moderní vojenské technologie, včetně systémů protivzdušné obrany, vrtulníků a stíhaček.

Izrael poskytl Ukrajině humanitární pomoc a vybavení, jako jsou helmy či ochranné vesty. Nevyhověl však žádostem Kyjeva a o technologie protivzdušné obrany. Izrael se tak parně rozhodl ze strategických důvodů, jelikož chce pokračovat v operacích v Sýrii, jejichž cílem je zabránit zakořenění íránských sil v blízkosti Izraele. V této věci se přitom vojensky musí koordinovat s Ruskem, které kontroluje velkou část syrského vzdušného prostoru, píše The Times of Israel.