Putin nařídil reakci. Rusové slibují odplatu za zásah muničního skladu

Rusko za útoky bez oběti slibuje odplatu. „Prezident řekl, že odpovíme – a jsem přesvědčen, že to uvidíte v dohledné době. Oni – Spojené státy a NATO – stále tvrdí, že nejsou ve válce s Ruskem. To není statečná tvář ve špatné situaci, to je to, co řeknu, a oni to dokonale chápou,“ vylíčil ruský šéf diplomacie Sergej Lavrov.

Ukrajina se k nedělnímu útoku přihlásila. „Sklad byl cílem útoku, protože byl využíván k zásobování municí ruských jednotek bojujících na Ukrajině,“ prohlásil anonymně zdroj americké stanice CNN. „Nepřítel skladoval rakety země-země a země-vzduch, náboje pro tanky a dělostřelectvo a bedny s municí pro palné zbraně na ploše 9000 metrů čtverečních.“

Rusové se podle všeho z větší části dokázali útoku ubránit. „V noci na dnešek bylo nad územím Voroněžské oblasti zjištěno a zničeno několik bezpilotních letounů jednotkami protivzdušné obrany. V důsledku pádu jejich trosek vypukl ve skladu požár. V Podgorenském okrese začala detonace výbušných předmětů,“ shrnul gubernátor oblasti Alexandr Gusev.

Gusev neuvedl konkrétní obec, kde mělo k útoku dojít, vyhlásil ale výjimečný stav. „Na místě pracují operační služby, armáda a úředníci na odstranění mimořádné události,“ přiblížil gubernátor.

Započala také částečná evakuace. „Zatím bylo do dočasných ubytovacích středisek převezeno asi 50 lidí ze tří osad. Poskytujeme jim veškerou potřebnou pomoc,“ zdůraznil Gusev. Podle něj nebyl při útoku nikdo zraněn, pouze dvě starší ženy záchranáři odvezli do nemocnice na kontrolu.

Ukrajinská energetická a civilní infrastruktura je po několikaměsíční intenzivní bombardovací kampani ruské armády zdecimována, jak uvádí například server RFE/RL. Proto se zaměřuje na průmyslová zařízení na ruském území, především na závody, kde se zpracovává ropa.

V neděli ukrajinské letectvo odráželo několik ruských útoků. „Nepřítel zaútočil dvěma balistickými raketami Iskander-M a 13 bezpilotními letouny Shahed. 13 bezpilotních letounů bylo sestřeleno v Kirovohradské, Charkovské, Sumské a Poltavské oblasti,“ vyjmenovaly letecké síly Ukrajiny.