Putin omilostní vězně nasazené na Ukrajině. Už nezáleží ani na tom, co provedli

Ruský prezident Vladimir Putin včera potvrdil, že podepisuje dekrety o omilostnění odsouzených, kteří souhlasí se svým nasazením na Ukrajině. „Vláda musí udělat vše pro to, aby splnila své závazky vůči těm, kteří bojují ve válce. Jsou samozřejmě i tací, kteří jsou znovu odsouzeni, a v takovém případě se dotyčný musí zodpovídat v plném rozsahu zákona,“ vysvětlil Putin podle serveru Meduza.

Bývalí odsouzení, kteří bojují na Ukrajině, se podle něj jen zřídka stanou recidivisty. „Z těch, kteří byli propuštěni z vězení a účastnili se speciální vojenské operace, se pouze 0,4 % stalo recidivisty,“ doplnil autoritář.

Nicméně realita hovoří jinak. Příbuzní mají vážné obavy o dvaadvacetiletého Andreje Jestrabova, který šel bojovat na Ukrajinu po svém odsouzení za krádež. Údajně se vrátil jako změněný člověk. „Všichni máme pocit, že je v jakési hypnóze, jako by to byl jiný člověk. Je bez jakýchkoli emocí,“ popsal pro list New York Times jeden z jeho příbuzných pod příslibem anonymity.

Další tisíce odsouzených a následně vyslaných do války zemřeli, mnozí z nich jen během několika dnů či hodin od příchodu na frontu. Ti, kdo se vrátí domů, většinou mlčí, protože se obávají odplaty, pokud by promluvili, potvrdili ruští ochránci práv pro NY Times.

Politika náboru vězňů podle expertů obchází ruský právní precedens. Některé brutální zločince Kreml navrací do jejich domovů s odpuštěním a riskuje, že vyvolá ještě větší násilí v celé společnosti. „Podtrhuje to cenu, kterou je Putin ochoten zaplatit, aby se vyhnul porážce,“ píše list.

Od července loňského roku do ledna tohoto roku se k ruským jednotkám mělo přidat až 40 tisíc vězňů. Ukrajinci pak tvrdili, že téměř 30 tisíc jich dezertovalo, bylo zabito v akci nebo zraněno. Číslo není možné nezávisle ověřit.

NY Times upozorňuje, že většina trestanců si odpykávala trest pouze za drobné trestné činy, ať už jde o loupeže nebo krádeže. Mezi nimi se ale vyjímají naverbovaní muži, které soudy poslaly do vězení za znásilnění s přitěžujícími okolnostmi nebo pachatelé několikanásobných vražd.

„Už nejsou žádné zločiny a žádné tresty. Nyní je dovoleno vše, a to přináší velmi dalekosáhlé důsledky pro jakoukoli zemi,“ varovala vedoucí neziskové organizace Rusko za mřížemi Olga Romanová.