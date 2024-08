Putinovo Rusko jednou ročně ukáže slabost. Ukrajinci se na jeho území zabydlují

Americká stanice CNN ve své nové analýze poukazuje na fakt, že se jednou ročně už z principu ukáže slabost Ruska Vladimira Putina. Zatímco v roce 2022 poukázali na slabost ruské armády Ukrajinci během protiofenzívy, při které dobyli Cherson, o rok později to byla Wagnerova skupina se svým „pochodem na Moskvu“. A letos Ukrajinci podnikli první výpad na ruské území od konce druhé světové války – a ten trvá už týden.

Odvážnou akci Ukrajincům patrně umožnila neúspěšná jarní ruská ofenzíva v Charkovské oblasti. „Kyjev sledoval své hranice a obával se, kde ještě může Rusko najít zranitelná místa. Místo toho se však Ukrajina zřejmě podívala na mapu a usoudila, že Rusko je stejně zranitelné, a postavila moskevský gambit na hlavu,“ píše CNN.

Oproti wagnerovcům ale Ukrajince brzdí jen málo věcí. Ruská armáda patrně ještě nebyla schopná poskládat silnější obranná postavení a ukrajinské síly pokračují v obsazování desítek obcí. „Záměrně není jasné, kde přesně se ukrajinské síly nacházejí. Objevují se videa z měst daleko uvnitř Ruska, ale bez kontextu. Jedno se přes noc objevilo z Lgova, asi 26 mil od hranic, s vojákem, který říká, že slíbil své matce, že nepůjde daleko,“ líčí CNN v analýze.

Za nejasností celé akce stojí také propaganda Kremlu, která jen málokdy připustí jakoukoli svou chybu; navíc panuje velký nepořádek přímo v napadené Kurské oblasti. „Je nepravděpodobné, že by Moskva, a dokonce i kurský gubernátor, znali celý obraz nepořádku, v němž se nacházejí.“

Ukrajina ale kromě nečekaných úspěchů musí očekávat i velký risk, upozorňuje na to jak CNN, tak například list New York Times. „Jsem šťastný, že mohu vjet na tanku do Ruska, a je to lepší, než když oni vjedou na tanky do naší země,“ líčil pro NY Times nadšený ukrajinský voják.

Ukrajinci zřejmě usilují o odklonění ruských sil z Ukrajiny, což se jim ale zatím nedaří. Ruský prezident Vladimir Putin naopak upozornil, že útok „nezměkčí“ jeho vyjednávací postoj a ruské jednotky „pokračovaly v úderech“ na ukrajinské jednotky na východě Ukrajiny.

Ukrajinští občané většinou schvalují strategii své armády. „Ať si zkusí být okupováni, napadeni, ať slyší, jak děti v bombových krytech pláčou, ať vidí, jak staří lidé trpí,“ popsala pro NY Times jedna z žen z útulku pro lidi vysídlené z pohraničí.

„Chci, aby válka skončila. Ale teď Rusové obsazují vesnice a města. Ať je to pro ně poučení. Nepřítel by měl být potrestán. Přivedli k nám válku a zničili naše životy. Teď chci, aby to skončilo, pro ně i pro nás,“ zdůraznila pětašedesátiletá účetní Vera Prostatina.

Rusko v Kurské oblasti od minulého úterý vede intenzivní boje s více než tisícovkou ukrajinských vojáků. Jde o největší ukrajinskou přeshraniční operaci od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

Gubernátor Kurské oblasti Alexej Smirnov v pondělí na schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a bezpečnostními představiteli uvedl, že ukrajinské síly kontrolují část regionu. Podle agentury AFP dodal, že ukrajinský vpád do Kurské oblasti způsobil 12 úmrtí a 121 zranění.

Putin prohlásil, že cílem ukrajinského vpádu do Kurské oblasti je narušit stabilitu Ruska, avšak podle něj se jim to nepodaří.