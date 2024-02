Rakovinu u krále Karla III. zachytili včas. Světoví lídři mu popřáli brzké uzdravení

Čínská společnost plánuje stavbu nadzvukové "okřídlené rakety", která by mohla dosáhnout dvojnásobné rychlosti oproti letadlu Concorde. V případě úspěchu by toto ambiciózní letadlo mohlo zkrátit dobu letu z Pekingu do New Yorku na pouhou hodinu. V současné době trvá průměrný let mezi těmito dvěma městy přibližně 18 hodin.

Zdroj: Martin Hájek