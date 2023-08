Řecko posílá k lesním požárům další hasiče. Některé nemůže dostat pod kontrolu

Podle vyjádření mluvčího řeckých hasičů Janise Artopiose se na severovýchodě země od rána hasí nová ohniska, která se vynořila během noci. Posily směřují do oblasti u řeky Evros. Celkem by se zde mělo podílet téměř 500 hasičů na vytvoření ochranného pásma, které by zamezilo dalšímu šíření ohně v národním parku Dadia.

Situace u dalších velkých požárů blízko Athén a ve střední části Řecka se ale zlepšila. Požár na severu ostrova Andros, který vyžádal evakuaci části obyvatel a turistů, je nyní pod kontrolou.

Rozsáhlý požár v regionu Evros na severu Řecka poblíž tureckých hranic zuří desátý den. Dosud si tento požár vyžádal nejméně 20 obětí. V neděli se jej pokusilo zkrotit 295 hasičů s podporou sedmi letadel a pěti vrtulníků.

Úřady vydaly evakuační pokyny pro dvě vesnice. Požár zatím zničil 77 000 hektarů půdy a v oblasti bylo zaznamenáno 120 aktivních ohnisek, jak informoval sever Guardian.

Další požár vypukl na hoře Parnitha poblíž athénského hlavního města a hasiči se snaží uhasit plameny za pomocí 260 hasičů, jednoho letadla a tří vrtulníků.

Třetí velký požár vypukl v sobotu na ostrově Andros a dosud se hasičům nepodařilo situaci zvládnout. S plameny bojuje 73 hasičů s podporou dvou letadel a dvou vrtulníků. Pravděpodobnou příčinou tohoto požáru byly údery blesků během bouří.

Řecko požádalo o pomoc další evropské země při hašení. Do země byla vyslána letadla z Německa, Švédska, Chorvatska a Kypru, a na místě pomáhají desítky hasičů ze zemí, jako jsou Rumunsko, Francie, Česká republika, Bulharsko, Albánie, Slovensko a Srbsko.