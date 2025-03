Rubio: EU chce prodlužovat konflikt na Ukrajině, aby oslabila Rusko

„Zeptal jsem se, jaký je evropský plán na ukončení války,“ řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio v rozhovoru pro CNN.

„Jeden ministr zahraničí mi odpověděl – nebudu říkat, kdo to byl – že plánem je, aby konflikt pokračoval další rok. Cílem je oslabit Rusko natolik, že samo požádá o mír,“ citoval nejmenovaného evropského diplomata.

Podle Rubia je však taková strategie nerealistická. „Myslím, že předpoklad, že Rusko samo kapitulací ukončí konflikt, neodpovídá realitě. Moskva má stále dostatek zdrojů, a pokud se válka protáhne, budou to především Ukrajinci, kdo zaplatí nejvyšší cenu,“ varoval.

Rubio zároveň zdůraznil, že Spojené státy podporují mírové řešení. „Cílem musí být co nejrychlejší urovnání, ne dlouhodobá vyčerpávací válka. Pokud někdo věří, že o rok později bude Rusko slabší, měl by se podívat na dosavadní vývoj,“ dodal.

Podle deníku The New York Times má Ukrajina zásoby munice přibližně do dubna či května, pokud nedorazí další americká pomoc. I když je situace vážná, historické zkušenosti z roku 2022 naznačují, že Kyjev zatím nestojí před bezprostředním vojenským kolapsem.

Evropští představitelé však vidí ve včerejším incidentu v Bílém domě víc než jen diplomatickou roztržku. Byl to jasný signál, že Trumpova strategie není jen o omezení pomoci Ukrajině, ale o přehodnocení vztahů s Moskvou.