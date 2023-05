Ruská armáda zjistila, že naverbovala vězně do války na Ukrajině. Takhle to probíhá

Podle zjištění vyšetřování se potvrdilo, že nábor nových členů začal v září v samostatné síti věznic, která sloužila bývalým příslušníkům ruských bezpečnostních složek, donucovacích orgánů a armády. Teprve v lednu byl tento nábor rozšířen i na civilní věznice po celé zemi.

Vězni byli údajně propuštěni ruskou armádou poté, co podepsali petici o milost a připravili dokumenty pro převoz do trestanecké kolonie v Rostovském regionu poblíž ukrajinských hranic. Původně se těm, kteří se přihlásili do bojů, sliboval měsíční plat v rozmezí 1800 až 2500 dolarů, avšak příbuzní některých z nich si stěžovali BBC, že ve skutečnosti dostali plat pouhých 500 dolarů měsíčně.

Podnikatel a kontroverzní zakaladatel Wagnerovy polovojenské skupiny Jevgenij Prigožin je považován za osobu, která v září naverbovala vězně přímo z cel do bojů na Ukrajině jako první.

Službu u Wagnerovců měli vězni absolvovat za podmínky, že po šesti měsících bude vymazán jejich trestní rejstřík. Nicméně v lednu Prigožin oznámil, že nábor vězňů k Wagnerovcům byl ukončen.

Z vězení do první linie. Rusko poslalo tisíce trestanců bojovat na Ukrajinu

Již počátkem března 2023 významný americký server PBS přinesl svědectví přímo z války od věznů, jak samotný nábor probíhal. A jaký měli vlastně výběr.

Rusko vyslalo do Putinovy války na Ukrajině statisíce vojáků a utrpělo obrovské ztráty. Někteří z bojovníků byli čerpáni z věznic, a to jak oficiálně, tak prostřednictvím soukromé polovojenské společnosti s názvem Wagnerova skupina. S podporou Pulitzerova centra cestovali Simon Ostrovskij (rusko-americký dokumentarista a novinář. Pro VICE News se proslavil především svým zpravodajstvím o rusko-ukrajinské válce - pozn. redakce) a Jegor Trojanovskij z PBS do ukrajinského zajateckého tábora, kde se setkali s muži, kteří stáli před nelehkou volbou, vězením nebo frontovou linií.

Simon Ostrovskij zpovídal vězně, kterého nazval Arťom, jenž popisuje proces verbování: "Vojáci v ruských uniformách se objeví ve vězení a ptají se věznů: Tady je to, jak to je. Bojujete půl roku. Pokud jste naživu a zdrávi, dostanete plnou milost, 100 000 rublů měsíčně. Ano nebo ne?"

"Říkám ano. Myslím, že můžu bojovat půl roku," odpovídá Arťom.

Simon Ostrovskij popisuje, že téměř ihned po odshouhlasení byl vězeňským autobusem převezen na letiště a transportován do Ruskem okupovaných oblastí Ukrajiny, kde absolvoval asi měsíční výcvik. Pak dostal rozkaz zaútočit na vesnici.



"Velitel ukázal na nějaké souřadnice a zavelel: Jděte tam. Zaujměte pozice a bojujte," popisuje Arťom svou válku.

"A je to. Tak jdeme. Dostáváme se tam. Střílí se. Všechno je brutální, jako válka, opravdu brutální," dodává.